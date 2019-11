Sie recherchieren tiefgründig und „fressen sich regelrecht in Themen fest“, wie Arno Winkler bestätigt. Ein Dutzend Autoren des Vereins für Heimatgeschichte und des Geschichtsvereins Buchenberg sind in die Historie eingetaucht und haben interessante Geschichte zutage gefördert, die sie im neuen Heimatboten veröffentlichen.

„Der Heimatbote ist eine wertvolle Fundgrube für alle, die sich für die Geschichte interessieren“, formulierte Erwin Epting bei der Präsentation. Zum ersten Mal steht der Inhalt in seiner redaktionellen Verantwortung, nachdem zuvor Wolfgang Winkler das geschichtliche Nachschlagewerk zwölf Jahre verantwortlich leitete. In dem 108 Seiten starken Heft haben die Autoren unterschiedlichste historische Geschichten zutage gefördert. Helmut Kuß beleuchtet die Geschichte des Maierhofs. Der Autor hat eine besondere Beziehung zu dem ehemaligen Stammhaus der Firma A. Maier in der Bahnhofstraße. „Ich hab dort als Bub gewohnt.“ Der Maierhof wurde im Zuge der Neuplanung des TB-Areals abgerissen.

Wolfgang Winkler befasst sich mit der Entstehungsgeschichte der Schwarzwälder Kuckucksuhr. Bereits um 1730 tauchten die ersten, mit einem Vogel verzierten, handgeschnitzten Uhren im Schwarzwald auf. Winkler gibt auch Einblicke in die Technik des Kuckucksrufs über Blasebalge und hat herausgefunden, dass die Tüftler verschiedene Tierlaute ausprobierten, darunter eine meckernde Ziege und einen bellenden Hund.

Anhand von Tagebuchaufzeichnungen hat Siegbert Hils ein fiktives Interview mit dem Industriellen Mathias Bäuerle Junior geführt, in dem er ihn über die Herausforderungen der damaligen Uhrenindsutrie zu Wort kommen lässt. Willi Meder und der inzwischen verstorbene Claus Stockburger widmeten sich württembergisch-fürstlichen Grenzproblemen im Bereich Oberkirnach. Dabei geht es unter anderem um die rechtliche Fragen der Holz- und Jagdwirtschaft. Ebenfalls von Willi Meder stammen Geschichtssplitter aus den Nachkriegsmonaten. Dazu gibt es Abbildungen von Einladungen und Tagesordnungen der Gemeinderatssitzungen ab Juni 1945 in denen wichtige Punkte wie Brennholzversorgung, Verwertung des SS-Lagers und Nutzholzabgabe für Brandgeschädigte beraten wurde. Zudem gab es einen Aufruf zur Pflichtabgabe von Kleidung und Bettwäsche, zu der jede Familie von der Stadt verpflichtet wurde.

Neben geschichtlichen Hintergründen ist der Heimatbote auch mit Erheiterndem aufgelockert. Es gibt ein Mundartgedicht von Fritz Obergfell, das gespickt ist mit typischen St. Georgener Dialektausdrücken. Und an eine Sammlung lustiger Kinderreime werden sich zumindest die älteren Bürger noch gut erinnern. „Heute erzählen Eltern ihren Kindern ja kaum noch solche Kinderreime“, bedauern die Historiker.

Der Geschichtsverein Buchenberg trägt mit einer Aufarbeitung der Geschichte des Bregnitzhofs bei. Zudem haben sich Siegfried Kieninger und Konrad Flöß begaben sich auf die Spuren der Buchenberger Wassers.