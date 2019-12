von Renate Bökenkamp

Die Aussichten auf eine weiße Weihnacht standen 1994 nicht schlecht. Die ersten Schneefälle hatten in der Woche vor Weihnachten schon einige Autofahrer in Bedrängnis gebracht und manche Autobatterie zum Schweigen. Wie der SÜDKURIER in seiner Ausgabe vom 24. Dezember 1994 meldet, gab es bei einem Unfall nur einen Schaden von 4500 Mark, wobei ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug auf glatter Fahrbahn auf der Gerwigstraße fuhr und in in die Bahnhofsstraße rutschte, wo er von einem Geländer abgebremst wurde. Der Mann machte sich aus dem Staub, denn er hatte Alkohol im Blut, wurde aber ermittelt. Teurer wurde es am Tag zuvor bei einem Verkehrsunfall auf dem Stockwaldtalweg in St. Georgen, wo ein talwärts fahrender Autofahrer sein Auto auf der glatten Straße nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte und mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß. Hier entstand ein Schaden von 15 000 Mark.

Abbremsen musste auch der Skiverein die Vorfreude auf Wintersport über die Feiertage. Die Schneedecke sei auch für Skikurse einfach noch zu dünn, bedauerten die Verantwortlichen.

Die Feuerwehr hofft

Auf eine kalte Weihnacht möglichst ohne Schnee hoffte die Feuerwehr St. Georgen. Die Wehr war über die Feiertage mit jeweils sechs Mann in Bereitschaft. Es solle bitte kein Weihnachtsbaum brennen und Schnee behindere dann noch die Einsätze. Damit es wenigstens in den Weihnachtsstuben zwar warm, aber nicht brennend heiß wird, riet Feuerwehrkommandant Werner Fuchs, nie die brennenden Wachskerzen an den Bäumen unbeobachtet zu lassen, sie nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen wie Gardinen anzubringen und rechtzeitig abgebrannte Kerzen zu wechseln. Sichere Alternative sei aber eine elektrische Beleuchtung.

Polizei hat zu tun

Auch die Polizei war gerüstet und hatte dann auch zu tun. Sie hatte laut SÜDKURIER vom 27. Dezember 1994 mit Alkohol, Depressionen und Familienstreit zu tun und erlebte somit fast normale Arbeitstage.