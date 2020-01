Heckenschere statt Schneeschaufel und Grünanlagenpflege statt Schneeräumdienst: Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs haben das Jahresende und den Jahresanfang bislang eher mit Frühlings- als mit Winterarbeit verbracht. Ein Blick in die Statistik zeigt: Temperaturausreißer und milde Winter gibt es immer wieder mal.

Innendienst statt schneeräumen. Bauhofmitarbeiter Vassiley Manturi nutzt die schneelose Zeit, um neue Schneepfähle zu lackieren. Denn er weiß; „der nächste Winterkommt bestimmt.“ Im Hintergrund wartet die Flotte der Schneeräumfahrzeuge des Bauhofs auf ihren Einsatz. | Bild: Roland Sprich

Selten haben die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs so ein entspanntes Weihnachtsfest und einen entspannten Jahreswechsel erlebt wie 2019/2020. Die Schneepflugfahrer und Handräumer konnten die Feiertage im Kreise ihrer Familien verbringen, ohne zwischendurch ausrücken zu müssen. Abgesehen von einem kurzen Intermezzo Anfang Dezember ließ sich der Winter bislang nicht blicken. Die Schneeräumfahrzeuge fristen ihr Dasein größtenteils in der Garage. Lediglich der Streuwagen musste bislang rund 30 Mal ausrücken, um die Straßen eisfrei zu machen, beziehungsweise zu halten. Das geht je nach Temperatur mit Trocken- und Feuchtsalz oder Sole, einem Wasser-Salz-Gemisch, das auf die Straßen gesprüht wird, um Eisbildung zu verhindern.

Solche Bilder gibt es diesen Winter bislang nicht. Ein Schneeräumfahrzeug des städtischen Bauhofs bahnt sich seinen Weg und befreit die obere Gerwigstraße von Schnee und Eis. | Bild: Roland Sprich

Bauhofleiter Hanspeter Boye zeigt auf die Statistik. „Im Winter 1992/93 wurden ganze 90 Tonnen Streusalz gebraucht. Im Winter 2008/2009 haben wir 850 Tonnen Streusalz gebraucht.“ Einer der heftigsten Winter muss im Jahr 2010/2011 gewesen sein, als dem Bauhof das Streusalz ausging und kein Nachschub geliefert werden konnte. „Da haben wir vom Straßenbauamt zugeliefert bekommen.“ Nur aus Erzählungen kennt Boye dagegen, dass in früheren Jahren aufgrund eines harten Winters das Streusalz ausgegangen und die Straßen mit Speisesalz gestreut worden sein sollen.

500 bis 700 Tonnen Streusalz

In den letzten Jahren hat sich der Verbrauch bei zwischen 500 bis 700 Tonnen Streusalz eingependelt. Trotz der Statistik über den Streusalzverbrauch lässt sich die Entwicklung der einzelnen Jahre nur schwer vergleichen. „Das Anspruchsverhalten der Bürger hat sich verändert. Die wollen eine schwarze Straße haben.“ Heißt, die Straßen möglichst komplett von Schnee zu befreien.

Pflege der Grünanlagen

Wenngleich die Schneeräumfahrzeug bislang kaum etwas zu tun hatten, wird den Bauhofmitarbeitern in diesen Tagen nicht langweilig. „Jetzt können wir das erledigen, wofür wir unterm Jahr keine Zeit haben“, sagt Boye. Dazu gehört beispielsweise der Heckenschnitt sowohl innerstädtisch als auch außerstädtisch. Dabei werden Hecken auf städtischer Gemarkung, die die Sicht etwa an Einmündungen beeinträchtigen, gestutzt, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Auch die Pflege der Grünanlagen gehört in diesen Tagen zu den Aufgaben der Winterdienstmitarbeiter.

Halteverbot keine Schikane

Zumindest für die kommenden Tage sieht es so aus, als ob die Schneeschaufeln noch Pause haben. Für die ersten zehn Tage im neuen Jahr sind tagsüber milde Temperaturen im oberen einstelligen Bereich vorhergesagt. Hanspeter Boye ist dennoch sicher, dass der Winter noch kommen wird. Dafür ist der Bauhof bestens gerüstet. Die Salz- und Splitlager sind prall gefüllt. Und der Bauhofchef richtet eine große Bitte an die Bevölkerung, insbesondere an die Autofahrer. „Bitte die Halteverbotszonen unbedingt berücksichtigen.“ Dies sei keinesfalls eine Schikane, sondern „pure Notwendigkeit, damit die großen Fahrzeuge mit den breiten Räumschildern durchkommen.“

