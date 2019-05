Eine Stunde länger schlafen als ihre Vorgänger können die 38 Abiturienten des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums. Die Abiturprüfungen, die am Dienstag traditionell mit dem Fach Deutsch begannen, starten erst um 9 Uhr.

Bild: Sprich, Roland

Bild: Sprich, Roland

Bild: Sprich, Roland

Bild: Sprich, Roland

Grund für die zeitliche Verschiebung ist, dass die Abiturprüfungen in diesem Jahr erstmals per USB-Stick an die Schulen übermittelt werden. Für die Prüfungslehrer bedeutet dies dafür früher aufstehen. Um sechs Uhr morgens konnten die dazugehörigen Passwörter abgerufen werden, die Daten anschließend entschlüsselt und ausgedruckt, sortiert und geheftet werden. Nachdem sich die Schüler am gestrigen Feiertag erholen konnten, gehen die Abiturprüfungen heute mit Spanisch weiter. Am morgigen Freitag ist Mathematik an der Reihe.