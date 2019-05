von SK

Auf ein informatives und reichhaltiges Waren- und Dienstleistungsangebot dürfen sich alle Besucher der großen Frühjahrsmesse in St. Georgen freuen. Am 11. und 12. Mai präsentieren rund 50 St. Georgener Aussteller ihre Produkte auf dem Rossberg in und rund um die Stadthalle. Clown Harry Zapp wird die kleinen Besucher begeistern, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Besucher können sich von den umfangreichen Angeboten der Händler, Dienstleister und Handwerker überzeugen und über neueste Produkte und aktuelle Trends informieren. Hier erhält man eine Übersicht über die Vielseitigkeit, die St. Georgen zu bieten hat.

Harry Zapp ist am Samstag auf der Messe unterwegs. | Bild: Stadt St. Georgen

Handwerker, Händler und Dienstleister zeigen ihre Leistungen in der Stadthalle, dem angrenzenden Mehrzwecksaal, einem extra aufgestellten Messezelt und auch im Freibereich. Die Themenwelt „Handwerk“ rund um das Thema Bauen und Energieeffizienz präsentiert sich hauptsächlich im Mehrzwecksaal. Im Außenbereich erwartet die Gäste eine Autoausstellung.

Am Samstag ist zwischen 13.30 Uhr und 16.30 Uhr „Harry Zapp – Magische Momente, Zauberei im Hier und Jetzt“ aus Peterzell auf dem Messegelände unterwegs. Auf einem Barfußpfad im Foyer der Stadthalle bei den Tagesmüttern können sich am Sonntag die kleinen Gäste verweilen und beim Kinderschminken ein lustiges Gesicht malen lassen. Am Stand der Schreinerei Aberle können die kleinen Besucher ein Schweinchen-Vesperbrett aus Holz gegen eine kleine Spende erhalten. Dieses kann dann auf Wunsch mit lebensmittelechten Farben selbst bemalt und gestaltet werden. Mit den gesammelten Spenden möchte die Schreinerei Aberle das Projekt „Bewegte Kommune Kinder“ in St. Georgen unterstützen.

Die Messe ist am Samstag, 11. Mai, von 13 bis 20 Uhr und am Sonntag, 12. Mai, von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Bürgermeister-Stellvertreter Joachim Kleiner eröffnet die Messe offiziell mit einem Rundgang am Samstag um 13 Uhr. Der Eintritt zur Frühjahrsmesse ist für alle Besucher kostenfrei.