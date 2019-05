Künftig wieder getrennte Wege gehen die Jugendmannschaften der Handballabteilung des Turnvereins St. Georgen und der Sportgemeinschaft Schramberg. Wie der scheidende Abteilungsleiter Matthias Flaig bei der Hauptversammlung der Handballabteilung erläuterte, seien letztlich der organisatorische Aufwand für Spieler und Eltern ausschlaggebend gewesen, die 2013 zunächst für die weiblichen Mannschaften und ab 2016 für den gesamten Jugendbereich gegründete Spielgemeinschaft wieder aufzulösen.

„Das Gemeinschaftsgefüge hat sich nicht wie erhofft eingestellt“, bilanzierte Flaig. Grund hierfür sei die räumliche Distanz gewesen. Er betonte, dass der Fahrdienst von St. Georgener Seite, um die Jugendlichen zu den abwechselnd in St. Georgen und Schramberg stattfindenden Trainings zu bringen, einwandfrei funktioniert hätte. Die Trennung sei einvernehmlich beschlossen worden. „Wir sind ohne Streit auseinander gegangen.“ Trotz der Trennung wollen beide Abteilungen auch in Zukunft zusammenarbeiten. So sei eine Kooperation in einzelnen Altersklassen denkbar.

Sportliche Berg- und Talfahrt

Aus sportlicher und organisatorischer Sicht ist in der abgelaufenen Saison „nicht alles rund gelaufen“, wie Flaig formulierte. Die erste Mannschaft durchlebte nach dem Abstieg aus der Ober- in die Landesliga eine Berg- und Talfahrt und konnte sich am Ende den Klassenerhalt sichern. Jetzt gelte es, den Kopf frei zu bekommen für die neue Saison. Sorgen bereitet der Jugendbereich. Es sei schwer, Jugendspieler zu finden, was sich auf die Zahl der gemeldeten Mannschaften auswirke. Ein Ziel sei es, „an allen Fronten um Handballnachwuchs zu werben.“

Bürgermeister-Stellvertreter Hansjörg Staiger als ehemaliger Handballspieler stärkte den Sportlern den Rücken. Die Handballmannschaft sei weiterhin das sportliche Aushängeschild für St. Georgen. Es gelte in der Spielpause, die Mannschaft zu motivieren. Gerhard Mengesdorf wies als Gesamtvorsitzender des Turnvereins auf die soziale gesellschaftliche Aufgabe des Vereins und der Abteilung hin. Es sei lohnenswert, sich zu engagieren.