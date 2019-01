von MARIA KIENZLER

Gemäß dem alemannischen Brauch startete gestern die Närrische BürgerwehrPeterzell nach dem Ende der weihnachtlichen Festtage am Dreikönigstag in die Fasnet-Saison. Schon am Nachmittag wimmelte es vor der Peterzeller Sängerhalle von abenteuerlichen Gestalten.

Die Narren ließen sich vom unfreundlichen Nieselregen keineswegs abschrecken, sondern machten sich fröhlich auf den Weg in Richtung Engelewald. Ein langer Zug, der von der Närrischen Bürgerwehr und der Guggenmusik Bloos-Arsch angeführt wurde, bewegte sich durch das Dorf auf den Berg hinauf. Sogar die Bergstadtfetzer aus St. Georgen waren dieses Mal dabei. Auch die Fohrenbobbele mit ihren Kräutertwieble und die Hohwalddeufel mit den Wälderschnäpfen und die Nesthexen fehlten nicht. Oben am Wald eröffnete Matthias Aberle von der Bürgerwehr mit Narri-Narro-Rufen die Fünfte Jahreszeit und forderte zum Engelegoascht-Wecken auf. "Macht viel Krach, damit die Goaschter aufwachen", rief er den zahlreichen Narren zu.

Die Närrische Bürgerwehr Peterzell bläst mit der Guggenmusik solange, bis die Geister aus ihrem Winterschlaf aufschrecken.

Als die Musik lautstark ertönte, begannen die neuen Weiher-Hexen aus dem Klosterweiher vergnügt zu tanzen. Endlich tauchten nacheinander die Engelegoaschter auf und mischten sich unter die anderen Narren. In der Sängerhalle wurde anschließend der Start in die Fasnet 2019 begossen und gefeiert.