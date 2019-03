Man kann es drehen und wenden, wie man will, dass das Kinderplanschbecken im Hallenbad noch immer kaputt ist, ist für alle Familien, die es benutzen könnten, ein absolutes Ärgernis. Die erste Meldung über das Problem hat der SÜDKURIER am 6. September abgedruckt. Seither ist viel passiert, im Ergebnis hat sich aber nichts verändert. Dass man es in mehr als 180 Tagen nicht schafft, das Problem zu beheben, ist schier nicht zu glauben. Auch bei der Stadtverwaltung ist man ratlos, wieso die Reparatur nicht geklappt hat. Die Verantwortlichen mussten zur Notlösung greifen und einer Fachfirma, die zur Reparatur eigentlich imstande sein sollte, den Auftrag entziehen. Ein Akt mit Seltenheitswert.

St. Georgen Hin und Her geht weiter: Jetzt soll eine neue Firma den Pfusch am Kinderbecken im Hallenbad beheben Das könnte Sie auch interessieren

Für St. Georgens kleinste Wasserratten bleibt die Hoffnung, dass es jetzt ganz schnell geht. Und für die Stadt, dass man mit einem blauen Auge davonkommt – nämlich einem Winter ohne Planschbecken. Denn noch ärgerlicher als das, was ohnehin schon ärgerlich genug ist, wäre, wenn die Allgemeinheit für die Fehler einer Handwerker-Firma auch noch die Kosten tragen müsste.