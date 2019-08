Seit Jahren beginnt der Oberkirnacher Festreigen auf der Kammererhöhe mit dem Sommerfest der Freiwillige Feuerwehr. Das hat sich längst in der nahen und weiten Umgebung herumgesprochen. Noch vor dem offiziellen Bieranstich sind 15 Mountainbiker vorbeigekommen, um sich für die Weiterfahrt in Richtung Villingen zu stärken. Diese frühen Gäste wissen darum, dass sie hier jederzeit willkommen sind. Entsprechend der Witterung waren Tische und Bänke vor dem Festzelt bald besetzt und es herrschte reges Treiben. Für die Kinder war die Rollenrutsche aufgebaut. Sobald der Kübel besetzt war, verriet das Sirren der Rollen, dass wieder ein Kind nach unten unterwegs war. An diesem Spielgerät kam kaum ein Kind vorbei.

Das Servicepersonal hat nicht nur alle Hände voll zu tun, sondern manchmal auch weite Wege zurückzulegen. Lea Schranzhofer hat trotz übervollem Tablett und vielen hungrigen Gästen noch Zeit für ein Lächeln. | Bild: Werner Mueller

In der Kaffeeecke saß an zwei Tischen eine Geburtstagsgesellschaft aus Brigach. Als ehemaliger Feuerwehrmann am Bodensee zog es den Jubilar, der mit seiner Familie seinen 80. Geburtstag feierte, zur Feuerwehr nach Oberkirnach. Helmut Löhnig mit Ehefrau Veronika ließen es sich im Familienkreis gut gehen. Hier ist alles vorhanden, was zum Feiern benötigt wird. Und das Essen bei der Feuerwehr war gut und schmackhaft, so die Löhnigs.

Es kommt eher selten vor, dass eine Geburtstagsgesellschaft den Festtag bei der Oberkirnacher Feuerwehr im Zelt feiert. Helmut Löhnig hat sich mit seiner Frau Veronika dazu entschlossen, ihre Gäste in das Festzelt einzuladen. Unser Bild zeigt von links die kleine Annalena, Veronika und Helmut Löhnig, daneben Edith Loll. | Bild: Werner Mueller

Wie ernst die Kontrolle für Speisen im Angebot genommen werden, zeigt sich mit der Kuchenanlieferung. Hier hat Ewald Bähr die Aufgabe übernommen, die Spender namentlich festzuhalten. Alle Kuchen werden mit einem Fähnchen mit einem Kürzel versehen, das auch im Anlieferungsheft notiert wird. „Nicht, dass wir unseren Kuchenlieferanten nicht trauen würden. Dieses Prozedere gehört mittlerweile dazu, um bei eventuellen Reklamationen feststellen zu können, woher der betreffende Kuchen stammt“, so Bähr. Hat er die Vergabe der Fähnchen und den Eintrag abgeschlossen, werden die Kuchen in der gekühlten Kuchentheke oder im extra bereitgestellten Kühlschrank untergebracht. Nun wartet das Personal der Kaffeebar darauf, dass die Gäste Gefallen am Kuchenangebot finden.

Jeanette Mayer teilt an der Kuchentheke eine Schwarzwälder Kirschtorte. | Bild: Werner Mueller

Für die Feuerwehr um Abteilungskommandant Edgar Mayer stand am Freitag ein wichtiger Termin mit dem Technischen Überwachungsverein an. Alle drei Jahre wird das Festzelt neu abgenommen. Für die Feuerwehr ist es Ehrensache, dass das Zelt in hervorragender Qualität dasteht. Von sich aus tauschen sie stets Balken aus, um Mängel vorzubeugen.

Ewald Bähr ist momentan der Mann für die Pommes. | Bild: Werner Mueller

Vor dem Zelt können die Besucher Blumensträuße für ihre weibliche Begleitung schießen. Und Edgar Mayer freut sich über das Wetterglück in diesem und in den vergangenen Jahren. Er überlässt es dem Personal in der Küche und an der Getränkeausgabe selbständig Wechsel vorzunehmen. Denn die helfenden Landwirte müssen zwischendurch im heimischen Stall die Tiere versorgen.

Den Männern hinter den Bratpfannen wächst kein Moos an den Händen. Dafür sorgt das Servicepersonal, wie im Bild zu sehen ist. Martina Armbruster nimmt eine Bratwurstscheibe aus der Pfanne von Gerhard Weißer entgegen. | Bild: Werner Mueller

Im gut gefüllten Festzelt sorgten die Musiker von „d Simiswälder“ für Stimmung.

Schnell füllt sich das Festzelt bis auf wenige freie Plätze. Dem Publikum gefällts und zeigt sich zufrieden mit dem reichhaltigen Angebot. | Bild: Werner Mueller

So geht es weiter

Nachdem der Sonntag musikalisch durch die Langenschiltacher Trachtenmusikkapelle gut versorgt wurde, übernehmen diesen Part „Sigi & Bob“ beim Handwerkervesper am Montag ab 16 Uhr. Kinder und Senioren sind ab 14 Uhr zum Kinder- und Seniorennachmittag eingeladen. Es gehört zum festen Programm, dass am Handwerkervesper frisch gebratene Bratwürste mit Zwiebeln und Kartoffelsalat angeboten werden. Die Feuerwehr legt großen Wert darauf, ihre Wurst und Fleischwaren von zwei heimischen Metzgereibetrieben zu beziehen.