Die Grünen in St. Georgen sind mit Blick auf die Gemeinderatswahl am 26. Mai im Aufwind. 13 Männer und Frauen können sich aktuell vorstellen, für einen Sitz im Gemeinderat zu kandidieren. Das sind Hartmut Breithaupt, Heidi Bergis, Reiner Bergis, Wolfgang Kummer, Albert Hahn, Manuel Geiger, Christine Huber, Albert Huber, Klaus Lachner, Axel Heinzmann, Kirsten Heinzmann, Dirk Schmider und Tanja Palmer. Wer tatsächlich antritt und wer auf welchem Listenplatz stehen wird, soll bei einer Nominierungsversammlung am Montag, 11. März, im Gasthaus „Da Mamma“ ab 19 Uhr entscheiden werden.

20 Interessierte bei Info-Gespräch

St. Georgen war bis vor zehn Jahren zwar keine grüne Hochburg, doch haben sich die Grünen im Gemeinderat mittlerweile durchaus Anerkennung verschafft. Jetzt werden am 26. Mai die Gemeinderäte für die nächste Legislaturperiode gewählt, und da wollen die Grünen mit mindestens zwei Gemeinderäten vertreten sein. Natürlich dürfen es auch mehr sein, sagt Martina Braun, Mitglied des baden-württembergischen Landtags. Doch vor der Wahl steht das Zustandebringen einer eigenen Liste, danach der Aufbau einer neuen grünen Ortsgruppe. Zu einem Informationsgespräch trafen sich dazu jetzt 20 Interessenten.

Anfänge der Gemeinderatsarbeit

Vom Kreisgrünenvorstand war Isolde Grieshaber in ihrer Eigenschaft als Kreisvorstandssprecherin mit Martina Braun nach St. Georgen gekommen. Die Erinnerung an frühere, durchaus auch erfolgreiche Jahre unterstrich die ehemalige Gemeinderätin Heidi Bergis. Als Bergis 1989 in den Gemeinderat gewählt wurde, war sie lange Zeit alleine. Für den erkrankten Günther Hacker rückte Helene Spies nach: „Es war eine aufregende Zeit, denn damals war die Wasserversorgung Thema im Gemeinderat.“ Allein die Sitzordnung war spannend. Schließlich wurden die Grünen zwischen der CDU und den Freien Wählern platziert. Heidi Bergis schied 1999 aus dem Gemeinderat aus.

Ortsverband hat sich aufgelöst

Bernhard Zeidler sprach über seine Erfahrungen als Gemeinderat in der Zeit von 2004 bis 2014. Einer seiner Schwerpunkte war, sich für das Torwartshäusle einzusetzen. Der Haushalt der Bergstadt war ebenfalls ein wichtiger Punkt für Zeidler. So sagte er, dass bereits vor neun Jahren das neue Buchungsverfahren für Gemeinden in St. Georgen eingeführt wurde. Letztendlich wurde der Grünen-Ortsverband vor vier Jahren aufgelöst.

Wiederbelebung im Blick

Für Martina Braun und Isolde Grieshaber ist die bevorstehende Gemeinderatswahl Grund genug, in St. Georgen nach neuen Mitgliedern zu suchen und vor allem wieder einen funktionierenden Ortsverband zu haben. Schließlich, so Braun, „läuft es in St. Georgen als Fair-Trade-Gemeinde und mit dem Club-of-Rome-Schule, dem Thomas-Strittmatter-Gymnasium, recht gut.“ Als Forderung der Grünen soll der Sanierungsstau an landeseigenen Gebäuden und im Straßenbau abgebaut werden. Den Blick auf das Nahverkehrskonzept wollen die Grünen wachhalten. Martina Braun, selbst 40 Jahre als Bäuerin unterwegs, will keinesfalls, dass die Grünen als Verbotspartei abgestempelt werden.

Fördermöglichkeiten durch das Land

„Über den Topf Landwirtschaft fließe viel Geld nach St. Georgen.“ Im Land wurde der Topf auf 110 Millionen Euro aufgestockt. So werden die Agrarumwelt und Junglandwirte ebenfalls gefördert. Martina Braun „möchte Pestizidreduktion“, neue Gentechniken erforderten eine gründliche Überprüfung. Was derzeit die Grünen umtreibt, ist das Thema Wolf und Weidetiere. Hier sind Gespräche mit Landwirten und den Verbänden notwendig. Als wichtiges Thema soll das Reduzieren der Lichtverschmutzung auf die Tagesordnung kommen. Die Grünen setzen auf bürgerschaftliches Engagement und auf die Schaffung von bezahlbarem, sozialen Wohnungsbau.

Nominierung am 11. März

Aus dem Kreis der Anwesenden entwickelte sich eine Gesprächsrunde und daraus ersichtlich wurde, dass das Interesse zur Aufstellung einer eigenen Kandidatenliste durchaus groß ist. Gespräche zur Gründung eines neuen Ortsverbandes sollen später geführt werden. Am 11. März soll die Nominierungsversammlung im Gasthaus „Da Mamma“ ab 19 Uhr stattfinden.

Ansprechpartner für Interessenten ist im Vorfeld der Versammlung Dirk Schmider unter der Telefonnummer (07724) 17 97.