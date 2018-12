Das Krippenspiel am Nachmittag des Heiligabends gehört zur Tradition der katholischen Seelsorgeeinheit St. Georgen-Tennenbronn. Die rund 200 Besucher des Weihnachtsgottesdienstes erlebten das Wunder der Heiligen Nacht von Bethlehem. Sie waren alle ganz nahe am Geschehen. Vor allem Familien mit Kindern erlebten die Nacherzählung der Heiligen Nacht in kindgerechter Form.

Zehn Kinder im Krippenspiel

Etwa zehn Kinder studierten mit Pastoralreferent Benedikt Müller das Krippenspiel ein. Drei Engel waren die Verkünder der Weihnachtsgeschichte. Maria und Josef erfuhren auf der Suche nach einer Unterkunft, dass sie keinesfalls willkommene Gäste waren. Nur die Fürsprache eines Engels öffnete die Türe zum Stall. Die Hirtenschar besucht das in der Krippe liegende Jesuskind im Stall.

Weihnachten in eigenen Worten

Deutlich war zu sehen, wie sich die am Krippenspiel beteiligten Kinder hoch konzentriert der Aufführung widmeten. Alle Texte wurden auswendig vorgetragen, was dem einen oder anderen Beteiligten mehr oder weniger Mühe abverlangte. Alles in allem wuchsen die Kinder über sich hinaus. Mit zunehmender Dauer zeigte sich die Spielfreude. Alles lief ganz locker und ungezwungen. Die Kinder hatten einfach Spaß daran, den Gottesdienstbesuchern die Geschichte der Heiligen Nacht mit ihren Worten zu erzählen. Von Benedikt Müller erfuhren die Kinder und Erwachsenen: "Gott ist ganz nah bei uns." Die Gemeinde stimmte in das "O du fröhliche" Weihnachtslied ein. Viele Besucher nutzten die Zeit, um näher an das Geschehen heranzutreten. Die musikalische Leitung hatte Jörg Burgbacher.

Die Kinder haben große Freude an dem Krippenspiel am Heiligabend. Sie bringen dem Publikum die biblische Weihnachtsgeschichte in ihren eigenen Worten näher. | Bild: Werner Mueller

Kirchenchor brilliert mit Mozart

Der erste Weihnachtsfeiertag ist das Hochfest der katholischen Kirche zu Weihnachten. So auch in St. Georgen. Der Gottesdienst war überaus gut besucht, kaum noch freie Plätze waren zu finden. Wer vermutet, dass der Gottesdienstbesuch in direktem Zusammenhang zu Weihnachten steht, hat nur zum Teil recht. Die zum Gottesdienst gekommenen Besucher wussten, dass der Kirchenchor mit einer besonderen Aufführung auf der Empore aufwartet.

Chorleiter Josef Spath lässt es sich nicht nehmen, den Chor zu Höchstleistung anzuspornen. Er hat eine glückliche Hand mit der Auswahl der aufzuführenden Kompositionen. Zur Feier des Weihnachtsfestes legte Spath Noten von Wolfgang Amadeus Mozart aus. Zur Aufführung kommt die "Missa in C". Chor und ein kleines Orchester ergänzen sich bis ins Detail. Mit dem Gospelsong "Amen" hatte Spath melodisch das Geschehen im Kirchenschiff während der Kommunion begleitet.

Predigt mit aktuellen Themen

Pfarrer Paul Dieter Auer hat die Predigt mit durchaus aktuellen Themen besetzt. Die Gottesdienstbesucher können sicher sein, dass Auer als überaus guter Beobachter des Tagesgeschehens sehr nahe am Geschehen predigt und seine Worte pointiert und verständlich an seine Gemeinde richtet. Auers Geschichte eines imaginären Königs in einem fremden Land mit all seinen Kleidern für jeden Anlass hatte einen überaus nachdenklichen Inhalt.

Pfarrer Paul Dieter Auer ist bekannt als pointierter Prediger. Seine Botschaft an die Gemeinde war an Weihnachten eng mit dem Alltag der Menschen verknüpft. | Bild: Werner Mueller

Als es diesem König darum ging, wer das aus Leinen bestehende Kleidungsstück für sich nehmen solle, kam Auer auf Jesus, der mit seiner Geburt als Gottes Sohn eben in solches Leintuch gewickelt war. Als wichtigste Botschaft verkündete Paul Dieter Auer, dass die Menschen auch von gegenseitiger Wertschätzung leben und auch ein Dankeschön gut tut.