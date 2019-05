Die schulleiterlose Zeit an der Grundschule Peterzell ist vorbei. Am Dienstag stellte Bürgermeister Michael Rieger die neue Rektorin vor. Annette Wagner hat mit Wirkung zum 2. Mai die seit fast drei Jahren vakante Rektorenstelle übernommen.

„Ich freue mich, dass die Stelle nach dem Ausscheiden von Gerold Hauer nun wieder besetzt werden konnte. Jetzt ist der Kreis wieder geschlossen“, sagte Michael Rieger als Vertreter der Stadt, die Schulträger ist. Es sei immer auch die Hoffnung gewesen, dass Annette Wagner die Schulleitung übernehme, wenngleich er wisse, dass mit der Aufgabe viel Verantwortung verbunden ist.

Rektorin kennt die Schule schon

Die neue Rektorin, die gleichzeitig einzige Bewerberin um das Amt war, ist bereits seit einigen Jahren Lehrerin an der Grundschule. „Als ich vor sechs Jahren als Lehrerin an die Grundschule kam, habe ich mich sofort in die Schule verliebt“, sagte die 39-Jährige. Nach dem Rektor Gerold Hauer zum Schuljahresende im Sommer 2016 in den Ruhestand ging, habe sie viele Verwaltungsstunden übernommen. Mit der Bewerbung um die Stelle als Rektorin habe sie warten wollen, bis die jüngste ihrer drei Töchter zur Schule geht.

Jörg Westermann, geschäftsführender Schulleiter des St. Georgener Schulnetzwerks, der die Grundschule Peterzell in den vergangenen knapp drei Jahren kommissarisch leitete, ist froh, dass die Stelle mit Annette Wagner wieder besetzt werden konnte. Es brauche Herzblut, um solch eine Aufgabe zu übernehmen. Auch Ortsvorsteher Klaus Lauble freut sich über Annette Wagner als neue Rektorin. „Sie ist die Wunschkandidatin gewesen.“

Annette Wagner ist seit Anfang des Monats neue Rektorin an der Grundschule in Peterzell. Bürgermeister Michael Rieger, der geschäftsführende Schulleiter Jörg Westermann (links), Ortsvorsteher Klaus Lauble und Bürgeramtsleiter Markus Esterle (rechts) freuen sich, dass die Stelle nach fast dreijähriger Vakanz wieder besetzt werden konnte. | Bild: Roland Sprich

Bürgermeister Michael Rieger betonte den offenen Austausch zwischen Stadt als Schulträger und den St. Georgener Schulen und sagte, dass der Schulstandort Peterzell nie zur Diskussion stand. „Die Schule ist Ortsmittelpunkt. Die Infrastruktur stimmt.“ Auch der aktive Förderverein sei lobenswert.

Derzeit sind 55 Schüler an der Peterzeller Grundschule, die von insgesamt vier Lehrkräften plus zwei Religionslehrern, einem Pfarrer und einer Referendarin unterrichtet werden. 18 Schüler werden die Schule zum Schuljahresende verlassen. Nach den Sommerferien werden, Stand heute, acht Kinder eingeschult.

Sowohl der Bürgermeister als auch die Vertreter der Schule und Ortsvorsteher Lauble setzen auf den Ringzug und einen Haltepunkt in Höhe des Sägewerks. Dadurch könnte Peterzell, ergänzend zur Ausweisung neuer Bauplätze, für junge Familien attraktiv werden, was die Kinder- und damit die Schülerzahl deutlich anheben könnte.

Wagner wird auch unterrichten

Annette Wagner sagte, dass sie neben ihrer Aufgabe als Rektorin auch weiterhin unterrichten wolle. „Ich werde zehn Stunden unterrichten, der Rest ist Verwaltung.“ Wie sie sagt, sei ihr die Kooperation mit der Stadt, dem Kindergarten Pusteblume, dem Förderverein und den Peterzeller Vereinen wichtig. Wagner möchte die Schule in Sachen Digitalisierung weiterentwickeln. „Es wäre schön, wenn wir in allen Klassenzimmern W-Lan hätten und irgendwann einen Satz Tablets anschaffen könnten.“ Außerdem möchte sie das musisch-ästhetische Profil der Schule stärken.

Rieger und Westermann hoffen, dass auch die ebenfalls seit einigen Jahren vakante Rektorenstelle an der Rupertsbergschule irgendwann wieder besetzt werden könne. Wenngleich die Bewerberlage dünn sei, was für Jörg Westermann unverständlich ist. „St. Georgen ist ein attraktiver Standort und die Stadt ein attraktiver Schulträger.“ Das zur Verfügung stehende Budget sei gut. „Die Schule hat Gelder, die pädagogisch sinnvoll eingesetzt werden können.“

Die Amtseinführung Die offizielle Amtseinführung von Annette Wagner als neue Rektorin der Peterzeller Grundschule findet am Donnerstag, 11. Juli, um 15 Uhr mit einem Festakt in der Mehrzweckhalle in Peterzell statt.