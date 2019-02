von SK

Die Grünen sehen nun offenbar doch noch Chancen, eine Liste für die Kommunalwahl im Mai aufstellen zu können. Das Interesse sei groß, grüne Politik auch wieder auf kommunaler Ebene zu betreiben. Aus diesem Grunde sind alle Interessierten auf Montag, 25. Februar, ab 19 Uhr in die Pizzeria „Da Mamma“ zu einem Austausch eingeladen.

Die grüne Landtagsabgeordnete für den Schwarzwald-Baar-Kreis, Martina Braun, berichtet von ihrer Arbeit in Stuttgart und legt dar, in welcher Art und Weise die erfolgreiche grüne Landespolitik in den Gemeinderat Eingang und Umsetzung finden kann.

Ziel des Abends ist auch, Anliegen von St. Georgener Bürgern herauszufiltern und in einem ersten Schritt auf die Suche nach ökologischen sowie wirtschaftlich und sozial verträglichen Antworten zu gehen. Jeder, dem generationengerechtes Wirken wichtig ist, kann unverbindlich teilnehmen. Bei den Kommunalwahlen im Mai möchten die Grünen wieder mit einer Liste antreten. Erste Kandidaten haben sich bereits gefunden.

Fragen beantwortet vorab die Sprecherin des Grünen-Kreisverbandes, Isolde Grieshaber, Telefon 07723/9297200 oder 0173/8327897. Infos gibt es auch bei der Kreisgeschäftsstelle bei Claudia Filbert, Telefon 07723/8859952 oder geschaeftsstelle@gruene-schwarzwald-baar.de.