Noch mögen es die verhaltenen Temperaturen kaum glauben lassen. Doch die Freibadsaison steht kurz bevor. In drei Wochen, am Pfingstsamstag, 8. Juni, startet der Klosterweiher in die Freibadsaison. Bis dahin sind die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs emsig am Putzen, um das große Areal auf Vordermann zu bringen. Unter den Saubermännern und -frauen ist auch ein neues Gesicht zu sehen.

Bereits seit rund zwei Wochen herrscht am Klosterweiher Hochbetrieb. Dort, wo in demnächst Badegäste in der Sonne liegen und sich im Wasser vergnügen können, sind derzeit die Mitarbeiter des Bauhofs mit schwerem Gerät im Einsatz. Die Grünanlage wurde bereits hergerichtet. Jetzt rücken die Mitarbeiter dem Schmutz mit Hochdruck auf den Leib. Jede Fuge der Platten, die den Uferbereich säumen, wird von Moos befreit. Am anderen Ende sind Mitarbeiter damit beschäftigt, den Kinderplanschbereich herzurichten. Unter den Mitarbeitern des Bauhofs, die kleine Ausbesserungsarbeiten vornehmen, ist auch Felix Krismann gerade dabei, die bunten Absperrfronten anzubringen, die den Kinderbereich vom übrigen Weiher trennen. Felix Krismann ist der neue Schwimmmeister, der das Team ab dieser Saison verstärken wird. Der gebürtige Triberger, der zuletzt Rettungsschwimmer in München war, kennt die weitläufige Anlage. „Ich wollte ohnehin wieder näher zur Heimat und habe von der Stadt ein gutes Angebot bekommen“, sagt er, während er die Schrauben und Muttern zur Befestigung der Absperrplanken festzieht.

Biberschäden beseitigt

Neben den üblichen Ausbesserungen, die durch die Wintermonate entstanden sind, müssen die Mitarbeiter auch etliche Biberschäden beseitigen. „Der Biber hat den Zaun zur Bahnlinie zerbissen. Das müssen wir noch richten“, so der neue Schwimmmeister. Bis zum Saisonstart wird im Nassbereich des Kinderspielplatzes ein weiteres Sonnensegel angebracht, damit die Kinder besser vor der Sonneneinstrahlung geschützt sind.

Viele kleine Verschönerungen

Nicht alle Maßnahmen sind für den Badbesucher später auf den ersten Blick zu erkennen. Wie Melanie Reinl von der Stadtverwaltung sagte, wurde das Pumpenhäuschen überarbeitet, unter anderem wurde dort das Dach erneuert. Auch im Kioskbereich wird derzeit emsig gewerkelt. Dort werden kleinere Verschönerungsmaßnahmen vorgenommen.

Wasserspaß zum Aufblasen

Eine der letzten großen Aufgaben wird sein, den Nichtschwimmerbereich zu säubern. Anschließend wird der derzeit abgesenkte Wasserspiegel wieder angehoben und die aufblasbaren Wasserspielgeräte im See befestigt. Dann steht dem Badevergnügen am Klosterweiher nichts mehr im Wege.