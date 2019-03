Steht die St. Georgener Gesundheitswoche nach 27 Jahren vor dem Aus? Angesichts der geringen Resonanz auf die diesjährige Reihe rund ums Thema Gesundheit trägt sich Initiator und Organisator Johannes Probst mit dem Gedanken, die Themenwoche einzustampfen.

Weniger Zuhörer

Die Bilanz der diesjährigen Gesundheitswoche ist ernüchternd. Weit weniger Zuhörer als erhofft nutzten die Gelegenheit, sich bei Fachvorträgen mit erstklassigen Referenten über Gefäß- und Stoffwechselerkrankungen zu informieren. Die Stuhlreihen waren längst nicht so besetzt wie in anderen Jahren. "Es gab eine Diskrepanz zwischen der Hochkarätigkeit der Referenten, der Stimmigkeit des Themas und der Resonanz", bilanziert Probst, der gegenüber dem SÜDKURIER seine Enttäuschung nicht verbirgt.

Früher doppelt so viel Publikum

"Wir hatten vor 27 Jahren mit hausärztlichen Referenten doppelt so viele Zuhörer wie heute die Hochschulprofessoren. Was weder unser Verdienst war noch den Chefärzten angelastet werden kann." Offensichtlich haben sich Ansprüche, Verhalten und Teilnahmebereitschaft der Zuhörer verändert. Dabei sei die Qualität der Vorträge auch in diesem Jahr sehr gut gewesen: "Diejenigen, die da waren, schienen sehr zufrieden." Auch sei das Eröffnungskonzert sehr gut besucht gewesen.

Neuer Ansatz zündet nicht

Probsts Intention ist es in all den Jahren gewesen, Informationen und Referenten mit den potentiellen Patienten zusammenzubringen, Barrieren abzubauen und Nachfragen direkt bei den Experten zu ermöglichen. Immer wieder sei das Konzept angepasst und verändert worden, um weitere Klientel anzusprechen. So wurden statt Vorträgen Workshops angeboten: "Wir haben mit viel organisatorischem Aufwand versucht, den Einzelhandel, die Schulen und Kindergärten einzubinden." Der Erfolg sei eher mäßig gewesen. Zudem sei ein Problem in den vergangenen 27 Jahren nie gelöst worden: "Diejenigen, von denen wir glaubten, dass sie wirklich betroffen sein müssten, sind entschieden seltener gekommen wie die prinzipiell Interessierten."

Zeit und Kraft sind begrenzt

Da, wie er sagt, seine energetischen und zeitlichen Ressourcen begrenzt sind und der Beruf den Allgemeinmediziner und Hausarzt über die Maßen bindet, könne Probst sein Engagement auf diesem Sektor nicht weiter steigern. Was eine noch arbeitsintensivere Konzeption von seiner Seite ausschließt.

Ob und wie die St. Georgener Gesundheitswoche weitergeführt wird, darüber will sich Johannes Probst "nach der Verarbeitung einer leichten Enttäuschung" im Laufe des nächsten halben Jahres Gedanken machen und die prinzipielle Frage, ob das Konzept verändert, die Organisation in neue Hände gelegt oder tatsächlich beendet werden muss, gemeinsam mit der Stadtverwaltung diskutieren.