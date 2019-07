„Wir verlieren Sie nur ungern aus dem Gremium!“ Diese Worte gebrauchte Bürgermeister Michael Rieger bei der offiziellen Verabschiedung der ausgeschiedenen Gemeinde- und Ortschaftsräte. Sieben teils jahrzehntelange Mitglieder des Gemeinderats und acht Mitglieder der Ortschaftsräte sind künftig nicht mehr in den Gremien vertreten. Dienstältestes Mitglied ist Jürgen Hodler, der 38 Jahre im Gemeinderat saß.

Rieger: Generationenwechsel im Gemeinderat

Die Kommunalwahl am 26. Mai habe einen Generationswechsel an den Ratstischen eingeläutet, sagte Rieger in der Stadthalle, in die die Stadt die ausgeschiedenen und die künftig amtierenden Kommunalvertreter samt Partnern zu einem Abendessen einlud. „Sie haben viel geleistet und wir haben sie als faire und kompetente Kollegen geschätzt“, zollte Rieger seinen Respekt und seine Hochachtung. Die jetzt Ausgeschiedenen seien allesamt tolle Persönlichkeiten gewesen. „Solch ein Gremium kann man sich als Bürgermeister nur wünschen. Und jeder Ortsvorsteher sollte solche Ortschaftsräte haben.“

Sie saßen zwischen zehn und 25 Jahren im Gemeinderat: von links Joachim Kleiner, Gerhard Jäckle, Gabriele Elsäßer, Wilhelm Müller und Manfred Scherr mit Bürgermeister Rieger. | Bild: Roland Sprich

Das Ehrenamt macht nicht nur Freude, sondern bringt auch mal Ärger

Während ihrer Amtszeit hätten die Ratsmitglieder etliche Entscheidungen mitgetragen und sich mit Sachkenntnis eingebracht. Und dabei auch Mut bewiesen und manches Mal auch Ärger und Enttäuschungen erlebt. „Nicht alles kam bei den Bürgern gleich gut an.“ Rieger konnte nur stichwortartig und einen Bruchteil der Entscheidungen aufzählen, an denen die Räte mitgewirkt haben. Beispielhaft nannte er die Sanierung des Hallenbads, den Abriss des alten Krankenhauses und die Nachnutzung des TB-Areals in der Stadtmitte. „Sie haben unter der Berücksichtigung der Finanzen enorm viel geleistet“, so der Bürgermeister.

Sie haben als Ortschaftsräte mitenschieden und wurden nun von Bürgermeister Michael Rieger (rechts) verabschiedet: von links Hedwig Pfefferle, Richard Kienzler, Gottlieb Stockburger, Roland Fichter, Anneliese Fleig, Wilhelm Müller und Ewald Bähr. | Bild: Sprich, Roland

Windkraft, Schulen, Fußballplätze: Es gab Vieles zu entscheiden

Auch in den Ortsteilen gab es viel zu beraten und zu entscheiden. So die Diskussion um Windkraftanlagen in Oberkirnach, die schulische Entwicklung, Kindergärten, der Kunstrasenplatz in Peterzell und vieles mehr. „Wir haben es immer wieder geschafft, die Ortsteile nicht zu vernachlässigen.“ Dennoch konnten nicht alle Wünsche umgesetzt werden. So ist der lang gehegte Wunsch eines Schiltachhauses in Langenschiltach immer noch Zukunftsmusik.

Wilhelm Müller freut sich über die Anerkennung, die ihm Werner Schultheiß überreicht. | Bild: Sprich, Roland

Manfred Scherer erinnert zum Schluss nochmal an den Klosterweiher

Manfred Scherer, der zusammen mit Hansjörg Staiger und Joachim Kleiner Bürgermeister Rieger während dessen achtmonatiger Abwesenheit vertrat, bedankte sich bei allen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Manfred Scherer sprach auch den Klosterweiher nochmal an. Hier müsse man sich Maßnahmen überlegen, damit der Badespaß auch bei anhaltender Hitze erhalten bleiben kann.

Mit einem Abendessen in der Stadthalle bedankte sich die Verwaltung bei den ausgeschiedenen, amtierenden und neu hinzukommenden Räten für die ehrenamtliche Arbeit. | Bild: Sprich, Roland