Der Klosterweiher bleibt weiterhin für Badegäste gesperrt, das teilt das Landratsamt am Donnerstagmittag in einer Pressemitteilung mit. Ursache dafür ist eine massive Algenblüte, die seit Dienstag das Badewasser beeinträchtigt. Das ist die schlechte Nachricht.

St. Georgen Klosterweiher gesperrt: Die Stadt arbeitet an einer Lösung, um die Badesaison noch zu retten Das könnte Sie auch interessieren

Aufgrund der Algen hatte das Gesundheitsamt Wasserproben im Badebereich und beim Zulauf entnommen. Jetzt liegen die Ergebnisse aus dem Labor vor.

„Die Werte hinsichtlich der Mikrobiologie sind im Normbereich. Caynobakterien sind nachweisbar, jedoch nicht im problematischen Bereich“, heißt es in der Mitteilung. Der See werde nun weiter auf diese Bakterien untersucht und beobachtet.

Das Ergebnis bedeutet, dass der See also nicht „gekippt“ ist, so das Landratsamt. Das ist also die gute Nachricht. So seien zwar die Phosphatwerte im See zwar erhöht, für den Menschen aber nicht im bedenklichen Bereich.

St. Georgen Jähes Ende für den Badespaß am Klosterweiher: Nach Wasserbeprobung Weiher teilweise gesperrt Das könnte Sie auch interessieren

Woher dieses Phosphat stammt, könne nicht ermittelt werden. Denkbar sei beispielsweise, dass sich Phosphat im Sediment des Sees abgelagert und jetzt gelöst hat. „Dennoch ist es empfehlenswert, dass der Klosterweiher zum Baden aufgrund der starken Algenblüte vorsorglich gesperrt bleibt“, heißt es von Seiten des Gesundheitsamtes.

Der Grund dafür: Die Algenblüte kann bei Badenden zu Hautreizungen oder Bindehautentzündungen führen. Eine Algenblüte entsteht durch langanhaltende Hitze schnell. Zudem sei es auch von der Temperatur abhängig, wie schnell sie wieder abklingt. Sinnvoll sei es nun, dass bei einer Algenblüte der See belüftet wird.

Wann die Sperrung des Klosterweihers wieder aufgehoben wird, entscheidet das Bürgermeisteramt St. Georgen in enger Absprache mit dem Gesundheitsamt.