von Lea Spormann

Pünktlich kommt die Jugendmannschaft des Radballvereins Langenschiltach mit ihrem Vereinsbus in Peterzell bei der Mehrzweckhalle an. Die Jungen scheinen sehr motiviert und rennen trotz des heißen Wetters förmlich in die Umkleide.

Insgesamt drei Trainer sind zum Training anwesend, das sind Werner Schultheiss, der Haupttrainer und erster Vorsitzender des Vereins, und Lennart Baumann sowie Jonathan Davidsen, die ihn unterstützen. „Wir trainieren die Jugendlichen immer mittwochs um 18 Uhr eineinhalb Stunden und freitags um 17 Uhr zwei Stunden“, erzählt Werner Schultheiss.

„Nicht vom Rad fallen“

„Derzeit sind bei uns im Jugendtraining rund zwölf Kinder anwesend und bei den Erwachsenen bis zu acht“, sagt er. Im Radball spielt man immer zwei gegen zwei, auf ein Tor mit zwei mal zwei Metern. „Das Ziel ist es, den Ball, wie beim Fußball, ins gegnerische Tor zu bekommen. Dabei dürfen sie nicht vom Rad fallen, sonst müssen sie an ihre Torlinie zurück und erneut aufsteigen, erst dann sind sie wieder spielberechtigt“, erklärt Werner Schultheiss.

Radball erfordert Geschicklichkeit, Ausdauer und Kraft: Eine Spielrunde dauert jeweils fünf bis sieben Minuten. | Bild: Lea Spormann

Eine Spielrunde geht je nach Alter fünf bis sieben Minuten. In einem Spiel spielt man immer zwei Spielrunden mit einer Halbzeit zwischendurch, in der die Spieler zwei Minuten verschnaufen können. „Dadurch, dass die Spieler ja ständig in Bewegung sind, um nicht vom Rad zu fallen, sind diese fünf Minuten sehr fordernd“, gibt Schultheiss zu bedenken.

Auch ein Sport für Mädchen

Doch nicht nur Ausdauer müssen die Spieler haben; für ein gutes Spiel ist noch viel mehr notwendig. „Man muss bei diesem Sport früh anfangen, er fordert vor allem Geschicklichkeit mit den Händen und Füßen, aber auch Kraft und Ausdauer“, so der Trainer. „Es fordert einfach den ganzen Körper.“

„Ein abenteuerlicher und akrobatischer Sport“ Werner Schultheiss ist der erste Vorsitzende des RV Langenschiltach und schon ein alter Hase im Radball. Er erzählt, wie er zu dem außergewöhnlichen Sport kam und was ihn daran so sehr begeistert.



Wie kamen Sie zu dem Sport?



Damals wurde ich eingeladen, mir den Verein, beim damaligen Standort in Tennenbronn einmal anzuschauen. Dort war ich dann insgesamt 25 Jahre dabei, da es mir sehr gut gefallen hat. Vor fünf Jahren sind wir dann zu unserem jetzigen Standort gewechselt.



Warum gefällt Ihnen der Sport?



Zum einen ist es was anderes als Fußball, was ich vorher einige Jahre gespielt habe. Außerdem ist es ein abenteuerlicher Sport, der akrobatisch ist und Kraft erfordert. Es beansprucht einfach den ganzen Körper. Zusätzlich ist es bei Wettbewerben wie bei einem Familientreffen, da man sich unter den Vereinen kennt und es jedes Mal schön ist, sich auf Turnieren zu sehen.



Welche Voraussetzungen muss man erfüllen, um mitmachen zu können?



Grundsätzlich kann jeder Radball lernen, allerdings muss man sehr früh anfangen, da man relativ lange braucht um in den Sport reinzukommen. Aber wenn man den Anfang geschafft hat, kann man tolle Sachen machen.

St. Georgen St. Georgen-Langenschiltach: Radball-Sportler glücklich über Bus Das könnte Sie auch interessieren

„Die Jungen sind meist etwas stärker, weshalb die Mädchen dann oft irgendwann aussteigen, wenn die Jungs sie überholen. Dennoch sind wir immer offen für Spielerinnen“, sagt er.

Bild: Lea Spormann

Lennart Baumann ist bereits mit sechs Jahren beim Radball eingestiegen. „In Langenschiltach gab es damals nicht so viele Vereine und durch meinen Onkel kam ich dann zum Radball. Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dabei geblieben bin“, sagt er. Mit 16 Jahren habe er dann angefangen, sich als Hilfstrainer zu engagieren. „Es ist auch ein Sport, den nicht jeder macht“, sagt er.

Für alle, die es einmal versuchen wollen, habe der Radballverein jedenfalls noch Platz, wie Trainer Schiltheiss betont. Sei man derzeit auf der Suche nach jungen Nachwuchsspielern. „Wir würden uns noch über zwei acht bis neunjährige Jungs freuen, da wir gerne wieder eine Mannschaft aufstellen würden.“