Freude schenken, gegenseitiges Verständnis fördern und Berührungsängste überwinden – das sind die Ziele eines spannenden Generationenprojekts, das seit gut eineinhalb Jahren in der Bergstadt stattfindet. Im Rahmen einer Kooperation zwischen der Evangelischen Altenhilfe und der Kindertagesstätte Schatzinsel treffen quirlige Kita-Kinder und Senioren einmal im Monat aufeinander und kommen sich beim gemeinsamen Singen und Spielen langsam näher.

Die Idee: Jung und Alt zusammenbringen

"Wir haben das Gemeinschaftsprojekt mit der Evangelischen Altenhilfe damals gestartet, weil wir es für eine gute Idee halten, Jung und Alt zusammenzubringen", sagt Heike Hagen, Leiterin der Kita Schatzinsel. Angefangen habe die Kooperation damit, dass die Kinder die Senioren regelmäßig im Elisabethhaus und im Lorenzhaus besucht haben.

"Wir bringen Alt und Jung auf eine besondere Weise zusammen, das ist toll."Heike Hagen, Leiterin der Kindertagesstätte Schatzinsel

Im Laufe der Zeit seien dann gemeinsame Gottesdienste und Treffen in der Kindertagesstätte dazugekommen. "Die Idee entstand auch ein Stück weit durch die räumliche Nähe", erklärt Sonja Heinzmann, Sozialdienstleiterin im Elisabethhaus. Es sei schön gewesen, zu beobachten, wie die Kinder ihre Hemmungen nach und nach verloren.

Generationen singen gemeinsam

Eineinhalb Jahre erfolgreiche Kooperation sind ein Grund zum Feiern, findet Schatzinsel-Leiterin Heike Hagen. Zu diesem Anlass kamen die Bewohner des Elisabeth- und des Lorenzhauses am Freitagvormittag in die Kindertagesstätte. Jung und Alt saßen in einem großen Stuhlkreis zusammen und sangen gemeinsam Lieder wie "Im Märzen der Bauer" und "Alle Vögel sind schon da". Begleitet wurden sie dabei auf dem Akkordeon von Jugendmusikschullehrerin Magdolna Ilijn.

Sowohl die Kinder als auch die Senioren waren mit Feuereifer bei der Sache, klatschten, lachten und hatten sichtlich Spaß zusammen. Für die Senioren gab es sogar kleine Geschenke: Die Kita-Kinder hatten bunte Vögel aus Papier und Pappe gebastelt, die sie ihnen feierlich überreichten. Am Ende wurde mit Kindersekt auf die gemeinsame Zeit angestoßen.

Alle Beteiligten haben Spaß an dem Projekt

Der Geschäftsführer der Evangelischen Altenhilfe, Markus Schrieder, bedankte sich bei allen Beteiligten und lobte das Engagement der kleinen und großen Projektmitglieder. "Man kann in den Gesichtern sehen, dass diese Kooperation allen großen Spaß und Freude bereitet", sagte er. "Das ist toll und zeigt, dass dies ein wichtiges und gelungenes Projekt ist."

"Man sieht in den Gesichtern, dass es allen Beteiligten Freude bereitet."Markus Schrieder, Geschäftsführer der Evangelischen Altenhilfe