Eine Liste unabhängiger Bürger mit dem Namen "Grüne Liste" wird zur Gemeinderatswahl am 26. Mai in St. Georgen antreten. Zehn Kandidaten wurden gefunden, welche sich um einen Sitz im Stadtparlament bemühen. Zu Beginn der Nominierungsversammlung wurde beraten, in welcher Form angetreten wird. Kreisgeschäftsführerin Isolde Grieshaber stellte drei Möglichkeiten vor. Eine war die Gründung eines Ortsverbandes. Als zweite Möglichkeit wurde darüber beraten, als "Grüne" an den Start zu gehen. Als dritte Möglichkeit kam die Sprache auf eine Liste unabhängiger Bürger mit dem Namen "Grüne Liste".

Diskussion um den Namen

Die 17 anwesenden Interessenten diskutierten über Vor- und Nachteile der Namensgebung. Isolde Grieshaber stellte vor, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, um Bestand vor dem Wahlausschuss zu haben. Es zeigte sich, dass Grieshaber aufgrund ihrer Tätigkeit im Kreis die notwendigen Kenntnisse parat hatte, um die Abstimmung möglichst "schadenfrei" hinter sich zu bringen. Nach intensiver Diskussion um die Namensgebung stimmten die 17 Interessenten mit acht Stimmen für die "Grüne Liste". Verworfen wurden "Grüne" (drei Stimmen) und "Grüne offene Liste" (fünf Stimmen). Mit dem Auftreten als "Grüne" wäre die Neugründung eines neuen Stadtverbandes notwendig geworden. Im Blick auf den zeitlichen Abstand bis zur Gemeinderatswahl wurde diese Möglichkeit außer Acht gelassen.

Kandidaten sind schnell gefunden

Die Suche nach Kandidaten verlief verhältnismäßig schnell. Isolde Grieshaber sagte: "Wir kriegen das in einem guten Miteinander hin, wir Frauen und Männer." So erklärten Dirk Schmider, Axel Heinzmann, Klaus Lachner, Kirsten Heinzmann, Adelheid König, Siegfried König, Albert Hahn, Hartmut Breithaupt, Manuel Geiger und Wolfgang Kummer sich zur Kandidatur bereit. Die Kandidaten sind in dieser Reihenfolge auf der Liste zu finden. Zuvor einigten sie sich in einer Diskussionsrunde um die Listenreihenfolge. Zumindest die Ortsteile Langenschiltach und Peterzell sind durch Kandidaten besetzt. Auch Landwirte finden sich unter den Kandidaten, was Isolde Grieshaber durchaus wichtig findet.

In einer Blockwahl wurden die Kandidaten durch die Versammlung gewählt und bestätigt. Alle notwendig gewordenen Wahlgänge wurden in geheimer Wahl durchgeführt. Isolde Grieshaber achtete ständig darauf, dass kein Formfehler bei der Nominierung begangen wird. Was nun notwendig wird, ist eine Liste mit 50 Unterstützern zu finden, um die Unterlagen beim Wahlvorstand einzureichen und genehmigt zu bekommen.