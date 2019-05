Auf der einen Seite eine tickende Bombe und die Suche nach Wörtern, auf der anderen Rätselraten über ungewöhnliche Kriminalgeschichten – beim ersten Spielenachmittag in der St. Georgener Stadtbibliothek kamen die unterschiedlichsten Brett- und Gesellschaftsspiele auf den Tisch. Das Ziel des Veranstalters, der Freundeskreis der Stadtbibliothek, Jung und Alt an einen Tisch zu bringen, ist gelungen. Bei den rund 15 Besuchern waren gleich mehrere Altersgruppen vertreten, und gerade die Erwachsenen konnten sich für die Brettspiele begeistern.

Spiele mit Worträtseln kamen gut an

Jutta Nassal-Halder kam zum Beispiel extra aus Hardt für den Spielenachmittag in die Bergstadt. „Es hat sich gelohnt“, sagt sie zwischen den Partien. Brettspiele, so Nassal-Halder, habe sie, wie auch die anderen am Tisch, viel mit ihren Kindern und nun auch den Enkeln gespielt. Bei ihrer Gruppe landeten an diesem Abend vor allem die Spiele auf dem Tisch, in denen man sich mit Wörtern beschäftigen musste.

Zwei Tische weiter begeisterte das Kinderspiel Zauberwald die Kleinen so sehr, dass es am Ende prompt ausgeliehen wurde.

Das Spiel „Zauberwald“ kam bei den Kleinen sehr gut an. Bild: Maximilian Halter | Bild: Halter, Maximilian

„Für die Kinder war der Abend toll, ihnen hat es gefallen“, resümiert die Mutter, Magalie Weber. Ginge es nach ihr, könne der Spielenachmittag wiederholt werden.

Positives Fazit

Diesen Wunsch bekam Sabine Hummel, Leiterin des Spielenachmittags und Mitglied im Freundeskreis der Stadtbibliothek, öfter zu hören. Sie zog ein positives Fazit: „Wenn die Teilnehmer zufrieden sind, dann bin ich es auch.“ Auch bezüglich der Teilnehmerzahl war Hummel mehr als zufrieden, hatte sie vor der Veranstaltung doch mit nur sieben Teilnehmern gerechnet.

Verschiedene Brettspiele fanden ihren Weg auf die Tische, hier das Spiel „Silhouette“. | Bild: Halter, Maximilian

„Fürs erste Mal kann man sich nicht beschweren“, sagt sie. Nun gelte es, für zukünftige Spielenachmittage mehr Interessierte in die Stadtbibliothek der Bergstadt zu holen. Denn die erste Veranstaltung zeigt: Das Interesse sei durchaus vorhanden, so Hummel. Sie hofft, dass es sich herumsprechen werde und so bald noch mehr Tische von Jung und Alt bevölkert werden. Das Schöne an den Brettspielen sei schließlich, dass diese generationenübergreifend begeistern.

Eine Generation – die 20- bis 35-Jährigen – hatte beim Spielenachmittag war jedoch schwach vertreten, wie auch der 33-jährige Christoph Mauz feststellen musste. „Ein bisschen wenig los“, sagt er. Wiederkommen wolle er dennoch, weswegen er auch hofft, dass beim nächsten Mal mehr Leute an die Spieltische in der Stadtbibliothek kommen werden.