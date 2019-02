Denn neben den klassischen Indianern, Prinzessinnen, Polizisten und Superhelden konnte man in diesem Jahr auch jede Menge gehörnte Pferdchen durch die Bergstadt galoppieren sehen. Meist plüschig und mit bunten Regenbogen-Mähnen, manchmal sogar magisch glitzernd waren sie sowohl in den Schulen als auch später in der Innenstadt zahlreich anzutreffen.

Dieses plötzliche Populationswachstum der bis dato eher unbekannten Spezies Bergstadt-Einhorn könnte darauf zurückzuführen sein, dass das Fabelwesen in den vergangenen Jahren einen regelrechten Boom ausgelöst hat. Schokolade, T-Shirts, Bettwäsche und selbst Toilettenpapier – derzeit gibt es fast jeden Alltagsgegenstand auch in einer rosa-Glitzer-Einhorn-Version. Kein Wunder also, dass die gehörnten Pferde nun auch den Weg auf die St. Georgener Straßen gefunden haben. Jedes für sich ist natürlich etwas ganz Besonderes – trotzdem ist spätestens jetzt klar: Einhörner sind Herdentiere.