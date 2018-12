von Maria Kienzler

"Jazz im Keller", so hieß der Abend, zu dem das Theaterteam vom Deutschen Theaterhaus nach den Weihnachtsfeiertagen einlud. Talentierte junge Musiker aus der Region boten Jazz in vielen Formen an. Nicht zum ersten Mal gestaltete Lennard Fiehn aus Königsfeld mit seinen Musikkollegen zwischen den Jahren ein gemütliches Jazztreffen. Es war wohl ein Geheimtipp für die Fans, denn schnell füllte sich der Keller vor allem mit jungen Leuten. "Wir sind mit Lennard in die Schule gegangen", erzählen bereitwillig einige von ihnen. Er habe seine gesamte Gymnasialzeit in St. Georgen verbracht. Nicht lange mussten die Besucher auf die temperamentvollen Songs der Jazzband warten. Lennard Fiehn blies das Tenor-Saxofon, während Sebastian Ascher den Kontra-Bass spielte. Lucas Klein begleitete seine Freunde auf dem Schlagzeug.

Treffen in den Ferien

Die meisten Stücke des Programms waren dem Buch "American Songbook" entnommen, wie das Trio informierte. Werke des berühmten Jazz-Musikers und Komponisten Ornette Coleman aus Amerika, der vor drei Jahren starb, wurden gleich zu Beginn vorgetragen. Auch Sam Rivers "Beatrice" fehlte ebenso wenig im Repertoire der Band wie zum Beispiel "Heaven" von Lennie Flight. Besonders viel Applaus gab es für die Eigenkompositionen der Studenten, die für fröhliche Stimmung im Keller sorgten.

An viele alte Anekdoten erinnert

Nach 45 Minuten gab es die erste Pause, in der sich die Fans mit den beliebten Jazzmusikern unterhielten. Alte Freundschaften, die sich vor Jahren in der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen oder im Thomas-Strittmatter-Gymnasium gebildet hatten, wurden dabei aufgefrischt und so manche alte Anekdote in Erinnerung gerufen. "Wir drei kommen aus der gleichen Ecke", erzählte Lennard Fiehn dem SÜDKURIER. "Da wir in verschiedenen Städten studieren, treffen wir uns in den Semesterferien hier in St. Georgen und machen miteinander Musik", berichtete er weiter. Für den Jazzabend haben die drei Hobby-Musiker erst kurz vorher geprobt, wie Fiehn verriet.