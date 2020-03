von Rita Bolkart

Der Obst- und Gartenbauverein St. Georgen steht vor seinem 100. Geburtstag. Im kommenden Jahr kann der Verein das Jubiläum feiern, wie auf der Hauptversammlung bekannt wurde.

Vorsitzender Dieter Weißer begrüßte alle Mitglieder und Gäste herzlich und stimmte sie auf ein schönes und spannendes neues Gartenjahr ein. Schriftführerin Ruth Epting präsentierte einen umfangreichen Tätigkeitsbericht und Kassierer Dirk Fehrenbacher berichtete über eine insgesamt positive Entwicklung der Vereinskasse.

Stadt unterstützt Bäumchen-Aktion

Bürgermeisterstellvertreter Marc Winzer überbrachte die Grüße der Stadt und zeigte sich beeindruckt über die Vielfältigkeit des Obst- und Gartenbauvereines, der im nächsten Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiern will. Insbesondere die Bäumchen-Aktion für die neugeborenen Kinder bezeichnete er als wunderschöne Sache, die die Stadt weiterhin unterstützen will.

Vorstandsduo im Amt bestätigt

Bei den Wahlen wurden die beiden Vorsitzenden Hilde Neininger und Dieter Weißer einstimmig für die nächsten zwei Jahre wieder gewählt. Im Amt bleiben Schriftführerin Ruth Epting und Kassierer Dirk Fehrenbacher, sowie die Beiräte Kurt Göhring, Mechthilde Haas, Siegfried Haas, Magda Sauter-Otto und Margitta Schunke.

Johann Pfaff 40 Jahre dabei

Gemeinsam mit Bürgermeisterstellvertreter Marc Winzer nahmen die beiden Vorsitzenden die Vereinsehrungen vor. Für 40-jährige Vereinzugehörigkeit wurde Johann Pfaff geehrt, Luise Lehmann gehört seit 25 Jahren zum Obst- und Gartenbauverein. Seit 25 Jahren sind Kurt Koger, Bruno Rapp, Erhard Stäudinger, Gertrud Stäudinger und Anja Wiedemann im Verein.

Hilde Neininger erläuterte abschließend das Jahresprogramm und die Veranstaltungen der Gartenecke. Außerdem berichtete sie, dass sich der Verein dem Netzwerk-App der Stadt St. Georgen anschließt und auf dem virtuellen Dorfplatz seine Veranstaltungen anbietet. Neininger bedankte sich bei allen für die gute Zusammenarbeit. Nach einer Bilderschau vom Jahresausflug zur Insel Mainau 2019 schloss sie die Versammlung.