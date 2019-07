Das heiße Sommerwetter treibt die Badegäste in Scharen zum Klosterweiher in St. Georgen. Am Sonntag wurde mit Harald Bator bereits der 10.000. Besucher in dieser Badesaison begrüßt. Er und Monika Bator als 9999. und Sabrina Schoch als 10.001. Besucherin erhielten als Dankeschön einen Gutschein für eine Klosterweiher-Saisonkarte für das kommende Jahr.

Die weiterhin guten Wetteraussichten und immer noch erfrischenden Wassertemperaturen um die 23 Grad dürften in den kommenden Wochen noch viele weitere Badefreunde ins Naturfreibad locken.

Bis Ende der Saison müssen die Gäste hingegen auf Tretbootfahrten auf dem Weiher verzichten. Diese wurden wohl durch unvorsichtigen Umgang allesamt so stark beschädigt, dass sie in diesem Jahr nicht mehr fahren werden. Ob sie für die kommende Badesaison wieder repariert werden können, ist derzeit noch offen. (rho)