von SK

Mit über 2,2 Promille hinter dem Steuer eines Ford Transits ist ein 48-jähriger Mann am frühen Mittwochmorgen in St. Georgen unterwegs gewesen und dabei von einer Polizeistreife kontrolliert worden. Der Mann fiel den Beamten auf, als dieser gegen 2.40 Uhr mit dem Transit im Bereich der Einmündung Bundesstraße 33 und Bahnhofstraße auf der B 33 in Richtung Triberg fuhr und beim Erkennen des Streifenwagens sofort stoppte.

Unmittelbar darauf fuhr der Transit-Fahrer wieder an und bog nach rechts auf die Hans-Thoma-Straße und von dieser auf die Hasemannstraße ab. Dort konnte der 48-Jährige schließlich von der Polizeistreife angehalten und kontrolliert werden. Anhand der verwaschenen Aussprache und dem Verhalten des Beschuldigten war schnell klar, dass dieser offensichtlich erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand.

Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte mit über 2,2 Promille dann auch die Vermutung der Beamten. nach einer durchgeführten Blutentnahme und der Beschlagnahme des Führerscheines muss sich der 48-Jährige nun noch in einem Strafverfahren für die Fahrt unter Alkoholeinwirkung verantworten.