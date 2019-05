Die zweite Frühjahrsmesse fand am Wochenende in der Stadthalle und dem Mehrzweckraum statt. Einige Anbieter präsentierten ihre Produkte auch in einem extra aufgebauten Zelt zwischen beiden Gebäuden. Zu Beginn war der Besucherandrang eher mäßig. Erfahrungsgemäß sei der Sonntag besser besucht, weil am Samstag doch noch einige Besorgungen zu erledigen sind, war bei einigen Ausstellern zu hören.

Bürgermeister-Stellvertreter Joachim Kleiner sprach davon, dass die Sparkasse und die Volksbank durch Sponsoring die Gewerbeschau unterstützen. So spricht Kleiner von „fast 50 Unternehmen, Institutionen, Dienstleistern, Handwerkbetrieben, vom Energieversorger SVS, der Baugenossenschaft Familienheim und Privatpersonen aus fast allen Lebensbereichen unserer Stadt“, die sich präsentieren.

Am Stand des „Brigacher Backhiesle“ bietet Petra Haas (links) ihre selbst erzeugten Likörprodukte an. Es gibt Liköre in den unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen. | Bild: Werner Mueller

Dazu wird auch das Freigelände um die Stadthalle durch Autohändler genutzt. Joachim Kleiner stellt fest, dass durch die Frühjahrsmesse die Leistungsfähigkeit der Region unter Beweis gestellt werde. Mit dieser Leistungsschau solle Unternehmern eine Plattform geboten werden. Auf rund 300 Quadratmeter Ausstellungsfläche werde gezeigt, was die Anbieter alles im Sortiment haben. Kleiner bezeichnet die Ausstellung „als großes Schaufenster.“ Er erinnert auch daran, dass die Messe nur durchgeführt werden kann, wenn die Bevölkerung diese in Anspruch nimmt. Die Stadt bemüht sich, gute Rahmenbedingungen zu bieten, was nun mit der Stadtkernsanierung unter Beweis gestellt wird, erklärt Kleiner.

Veronika Adalbert (links) versucht am SÜDKURIER-Stand das Verbreitungsgebiet des Medienhauses zu umfahren. SÜDKURIER Mitarbeiterin Lisa Isenko schaut zu. | Bild: Werner Mueller

In die Welt der Technik entführt die Firma Henninger große und kleine Besucher. Daniel Buchholz führt an einem Fischer-Technik 3D-Drucker vor, was dieser zu leisten vermag. Der aus über 1000 Einzelteilen bestehende Drucker wird am Laptop programmiert und dann wird das Programm abgearbeitet, auf 0,2 Millimeter genau.

Unter den Besuchern ist Wilhelm Ploetz und er sagt: „Ich finde es sehr gut, dass sich der St. Georgener Einzelhandel so konzentriert.“ Neben vielen Angeboten „rund ums Haus“ finden die Besucher immer wieder etwas Nahrhaftes an den verschiedenen gastronomischen Ständen.

Claudius Fichter (links) vom gleichnamigen Optikgeschäft und Manfred Scherer bei der Anprobe. | Bild: Werner Mueller

Etwas Besonderes hat sich Georg-Achim Aberle, von der gleichnamigen Schreinerei ausgedacht. Bei ihm erhalten die Kinder ein Holzbrettchen in der Form eines Schweins mit Firmenlogo zum 20-jährigen Bestehen der Schreinerei. Direkt neben dem Stand können die Kinder das Holzbrettchen mit lebensmittelechten Farben bemalen und nach Hause nehmen.