Zum Schaufenster für das örtliche Waren- und Dienstleistungsangebot wird die St. Georgener Frühjahrsmesse, die am 11. und 12. Mai in und um die Stadthalle stattfindet. Rund 50 Einzelhändler, Handwerker, gastronomische Betriebe und Dienstleister stellen sich und ihr Angebot an zwei Tagen vor. Organisiert wird die Frühjahrsmesse von der Stadt St. Georgen. Der Eintritt ist frei.

Die Besucher erwartet eine umfassende Leistungsschau der St. Georgener Händler und Handwerksbetriebe sowie verschiedener Dienstleistungsunternehmen. Und das sowohl für Einheimische als auch für auswärtige Besucher. Die Vielfalt in St. Georgen ist groß genug, damit man seine Waren nicht im Internet bestellen oder in eine andere Stadt zum Einkaufen fahren muss.

Die örtlichen Anbieter nutzen die Gelegenheit, sich und ihre Waren zu präsentieren. Dies sei auch eine Art der Wirtschaftsförderung. Deshalb werden auch ausschließlich Unternehmen aus St. Georgen auf der Messe zu sehen sein. Ein Großteil der Aussteller ist zum wiederholten Mal dabei.

Die Ausstellungsfläche umfasst neben der Stadthalle auch die angrenzende Mehrzweckhalle sowie ein Messezelt. Auf einem Freigelände werden zudem die Autohäuser Bösinger und die Autocrew Ganter einige Fahrzeuge ausstellen. Die Themenwelt Handwerk, die sich hauptsächlich im Mehrzwecksaal präsentiert, widmet sich schwerpunktmäßig den Bereichen Bauen und Energieeffizienz. In der Stadthalle werden sich insbesondere Dienstleister unter anderem aus den Bereichen Gesundheit, Gastronomie und Einzelhandel präsentieren. Neben dem Angebot der Aussteller wird auch ein Rahmenprogramm für Kurzweil und Unterhaltung sorgen. Am Samstag zwischen 13.30 Uhr und 16.30 Uhr ist als Walking Act Zauberer „Harry Zapp“ auf dem Messegelände unterwegs und bietet nicht nur Kindern magische Momente. Auf einem Barfußpfad im Foyer der Stadthalle können sich am Sonntag die kleinen Gäste verweilen und sich zudem beim Kinderschminken fanstasievoll schminken lassen. Verschiedene Speisen werden angeboten.

Messezeiten

Die Frühjahrsmesse in St. Georgen findet statt am Samstag und Sonntag, 11. und 12. Mai in und um die Stadthalle auf dem Roßberg. Die Messe ist geöffnet am Samstag von 13 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Die offizielle Eröffnung durch Bürgermeister-Stellvertreter Joachim Kleiner mit anschließendem Rundgang findet am Samstag um 13 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. (spr)