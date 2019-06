Im katholischen Kindergarten St. Benedikt ist es zum Brauch geworden, gemeinsam mit den Eltern und dem Festausschuss der katholischen Kirchengemeinde zum Sommerfest einzuladen. Dass das Fest auch wirklich sommerlichen Charakter angenommen hatte, zeigten die supergroßen Sonnenschirme unter denen die Gäste einen schattigen Platz suchten.

Pastoralreferent Benedikt Müller hat die Zubereitung der Pommes am Kindergarten Sommerfest übernommen. | Bild: Werner Mueller

Bevor es dann an das eigentliche Fest ging, hielt Pfarrer Paul Dieter Auer die Predigt, passend auch zum Festtag. In der Zeit, bevor die Geschichte dann ihre Niederschrift in der Bibel erfuhr, spielte das Gleichnis der Speisung der 5000 mit fünf Broten und zwei Fischen eine wichtige Rolle. Paul Dieter Auer zeigte mit eindringlichen Worten den Vergleich mit der heutigen Zeit auf.

Bei Wolfgang Schwarz am Bratwurstgrill herrscht Hochbetrieb. | Bild: Werner Mueller

Nach dem Gottesdienst blieben zahlreiche hungrige Gäste unter den Sonnenschirmen. An den Verkaufsständen wurden Bratwürste, Pommes, Currywurst und verschiedene Getränke angeboten. Die Eltern ließen es sich nicht nehmen Kuchen zur nachmittäglichen Kaffeestunde zu spenden.

Harry Fischer hält Tochter Nora am Kindergarten Sommerfest auf dem Arm. Unter den Sonnenschirmen lässt es sich prima aushalten. | Bild: Werner Mueller

Später wurde mehrmals nach Edelsteinen gebuddelt, Kinder geschminkt und Steine aller Größen bemalt. Für den Nachmittag hat sich ein Zauberer angesagt und im sogenannten Bärenzimmer wurde zur Märchenstunde gerufen. Gearbeitet wurde in zwei Schichten mit jeweils zehn Helfern, so Daniela Haas.