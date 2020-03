Mit seinen neuen Angeboten trifft der Kraftsportverein St. Georgen (KSV) offenbar einen Nerv. So kommt es, dass der Vereinsvorsitzende Gilbert Seubel bei der jüngsten Mitgliederversammlung einen beachtlichen Mitgliederzuwachs bei den Freizeitsportgruppen und bei den Yoga-Angeboten verkünden konnte. Nach wie vor ein Mangel herrsche hingegen bei jungen Kraftsportlern, die an Wettkämpfen teilnehmen, wie Seubel betonte.

In seinem Bericht stellte er die Aktionen mit den älteren Mitgliedern vor, den „Alten Athleten“. Diese Zusammenkünfte seien sehr beliebt und würden zahlreich wahrgenommen. Ebenso sei die Teilnahme am Stadtfest mit dem Verkauf der Flammenkuchen wieder ein voller Erfolg gewesen. Trotzdem werde der KSV in diesem Jahr aussetzen und am Stadtfest keinen Verkaufsstand stellen, wie Seubel bekannt gab.

Vereinswanderung wird wieder stattfinden

Anders sieht es bei der Vereinswanderung aus: Nachdem diese 2019 am Vatertag gut angekommen sei, ist nun auch in diesem Jahr wieder eine Wanderung geplant. Die Abteilungsleiter konnten in ihrem Bericht über gute Trainingsbesuche und vor allem eine gute Stimmung unter den Teilnehmern berichten. Im Rasenkraftsport waren die Sportler Matthias Stockburger, Willi Heldt und Klaus Obergfell bei Meisterschaften in verschiedenen Alterklassengruppen erfolgreich.

Solide Kassenlage dank vieler Einkünfte

Schatzmeister Wolfgang Weisser sprach von einer stabilen Kassenlage zu der die Mitgliedsbeiträge, der Ertrag aus dem Stadtfest und eine Sponsoringaktion beigetragen haben. Nach 26 Jahren musste die Satzung des Vereins auf den neuesten rechtlichen Stand gebracht und an die aktuellen Gegebenheiten im Verein angepasst werden.

Gilbert Seubel las die 19 Paragraphen der neu gefassten Satzung vor und erläuterte die Änderungen. Im Anschluss genehmigten die anwesenden Mitglieder die Neufassung der Satzung. Für langjährige Mitgliedschaft wurden Heinz Schindler (60 Jahre), Peter Seubel (50 Jahre), Michael Ochs (50 Jahre), Wilfried Kitiratschki (50 Jahre) und Josef Dorer (50 Jahre) geehrt. Thorsten Ettwein (40 Jahre), Uwe Schwarzwälder (25 Jahre) und Philip Olinik (15 Jahre) bekamen Ehrennadeln.