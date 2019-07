Für St. Georgen könnte die Umsetzung des Konzeptes Ringzug 2.0 eine deutliche Verbesserung des Nahverkehrsangebotes bringen. Das Land hat zugesagt, im Rahmen einer Verlängerung des Ringzugs nach St. Georgen 50 Prozent der Betriebskosten zu übernehmen, für maximal acht Zugpaare von montags bis freitags.

Im Kreistags-Ausschuss Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit haben die Mitglieder über diese Pläne diskutiert und einstimmig Landrat Hinterseh ermächtigt, den für die Umsetzung des Konzeptes notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen im Zweckverband zuzustimmen. Mit der Verlängerung nach St. Georgen sollen vier neue Haltestellen die Verbindung noch attraktiver machen.

Land trägt Hälfte der Betriebskosten

Für Bürgermeister Michael Rieger ist die Verlängerung des Ringzugs nach St. Georgen ein großer Schritt. Es sei schön, dass das Land 50 Prozent der Betriebskosten für acht Züge von Montag bis Freitag übernimmt. „Die Zustimmung sollte aber auch für Samstag und Sonntag gelten“, so Rieger. Das sieht auch Landrat Hinterseh so, allerdings bestehe wegen des Wochenendes noch Gesprächsbedarf. „Wir haben zwar mit dem Land gesprochen, aber es gibt noch keine Zusage.“

Geplant sind vier weitere Haltepunkt in Villingen-West (zwischen Höhe Möbel Roller und Rewe), Peterzell-Königsfeld (Schoren), Peterzell Ort und St. Georgen-Industriegebiet. Über den Haltepunkt Peterzell-Königsfeld entspann sich im Kreistagsausschuss eine kleine Diskussion. CDU-Fraktionsvorsitzender Thorsten Frei betonte, dass diese Haltestelle aus technischen Gründen soweit in Richtung St. Georgen Industriegebiet verschoben werden müsste, dass sie keinen Sinn mehr mache.

Bild: Bernhardt, Alexander

Michael Rieger forderte dagegen den Ausbau aller Haltestellen, hier habe man sich in St. Georgen schon „seit Jahren Gedanken“ darüber gemacht. Seiner Meinung nach sei das auch in der Kurve technisch machbar. Natürlich sei alles eine Frage der Kosten, aber: „Man muss beim Ausbau des ÖPNV auch auf den westlichen Kreis achten.“ In Richtung Thorsten Frei sagte er: „Ich will hier keine Neiddebatte, aber Donaueschingen hat künftig drei Züge in der Stunde.“

Michael Rieger will auch vermeiden, dass man erst den Bedarf abwartet: „Sonst ist buchstäblich der Zug abgefahren. „Wir müssen das jetzt anbieten.“ Er hat seine Kreistagskollegen eindringlich aufgefordert, für die Verlängerung nach St. Georgen zu stimmen: „Das bringt nicht nur der Stadt etwas, sondern dem ganzen Kreis“, so Rieger.

St. Georgen Ringzug-Anschluss wird konkreter: In Zukunft könnten St. Georgener ohne Umstieg nach Stuttgart fahren und halbstündig die Kreisstadt erreichen

Oliver Freischlader (SPD) sieht die mögliche Haltestelle in Peterzell mehr als eine Frage des Wollens und nicht des Könnens. „Es ist wichtig, auch den Ort anzubinden“, so Freischlader. Klar müsse man die Bedarfe prüfen, aber: „Wenn die Peterzeller daran gewöhnt sind, nutzen die das auch.“

Schließlich sei auch der Parkraum knapp. Er ist sich sicher, dass die Ausstrahlungskraft der Schiene ganz stark ist und viele Leute umsteigen. Adolf Baumann (FDP) ist der Meinung, man sollte den Haltepunkt Peterzell nicht jetzt schon zerreden. Da die Bundesstraße 33 gerade zu Stoßzeiten hoffnungslos überlastet sei, könnte eine Entlastung durch den ÖPNV funktionieren.

Aufwertung der Region

Für Karl Rombach (CDU) muss mit dem Ausbau der Haltepunkte auch eine Lösung für Parkplätze her. „Das ist ein wichtiger Punkt, damit der Ringzug nach St. Georgen erfolgreich starten kann.“ Zu diesem Thema habe er schon zwei Schreiben aus St. Georgen erhalten.

Neben der Verlängerung des Ringzugs nach St. Georgen ist vor allem die Verlängerung des Metropolexpresses von Stuttgart nach Villingen eine deutliche Aufwertung der Region. Mit dieser Verbindung soll es möglich sein, von Villingen aus die Landeshauptstadt stündlich direkt zu erreichen. Mit einem Umstieg in Rottweil gibt es dann sogar jede halbe Stunde eine Verbindung.