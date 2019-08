von sk

Wenn die Rede auf den französischen Pianisten Alexandre Tharaud kommt, gerät die Kritik aus dem Schwärmen kaum heraus: Mit seinem eleganten Spiel habe er sich in die Riege der internationalen Weltstars seiner Generation konzertiert, heißt es da. Und nun kommt er, der sonst in den großen Konzertsälen in aller Welt zu erleben ist, in den Schwarzwald, um mit Nachwuchsmusikern zusammenzuarbeiten.

Am 22. September tritt er gemeinsam mit dem Rotary-Jugendsinfonieorchester in der Stadthalle St. Georgen auf. Orchesterleiter und Initiator Michael Berner hat es also einmal mehr geschafft, einen ganz Großen der Musikwelt für die Zusammenarbeit mit den jungen Musiktalenten zu gewinnen.

Diese Karte hat der Solist Alexandre Tharaud vorab schon mal in den Schwarzwald geschickt: Wie man sieht, freut er sich schon auf die Kooperation mit dem Nachwuchsorchester. | Bild: Marco Borggreve

„Es ist immer ein Privileg, mit jungen Musikern zu spielen“, sagt der Pianist aus Paris und ergänzt: „Sie bringen frischen Wind in meine Interpretation, eine besondere Energie. Vor allem haben junge Musiker eine außerordentliche Einsatzbereitschaft und sind begierig, zu lernen – das ist in dieser Intensität bei traditionellen Orchestern nicht der Fall.“

Auf dem Konzertprogramm am 22. September steht Webers Ouvertüre zur Oper „Freischütz“. Außerdem gibt es Griegs Klavierkonzert.

Das perfekte Repertoire

Dieses Repertoire wurde aus gutem Grund für den gemeinsamen Auftritt mit den jungen Musikern ausgewählt: „Es ist ein virtuoses Klavierkonzert. Ein Paradestück, aber von einzigartiger Tiefe. Der Solist ist hervorgehoben, er hat lange Solo-Kadenzen. Auch das Orchester kommt zur Geltung; es ist also ein wirkliches Concerto, in dem das Orchester und der Solist konzertieren“, fasst Tharaud zusammen. „Es ist perfekt im Zusammenspiel der drei Sätze, es gibt keinerlei Sekundärpassagen, die weniger interessant wären. Kurz: Eine majestätische Architektur, reflektiert, die aber in einer großen Natürlichkeit erklingt.“

Das Konzert findet am Sonntag, 22. September, um 17 Uhr in der Stadthalle St. Georgen statt. Karten für 18/9 Euro bei den Tourist-Infos St. Georgen, Triberg, Schönwald, Schonach sowie den Buchhandlung Haas in St. Georgen und Morys Hofbuchhandlung in Furtwangen. Internet: http://www.rotary-jso.de