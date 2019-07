Wenn das Thermometer mehrere Tage hintereinander über 30 Grad klettert, dann ächzt in St. Georgen nicht nur der Wald, sondern auch Revierleiter Thomas Leser.

Das letzte Mal gefreut hat er sich, als es vor zwei Wochen mehrere Tage hintereinander geregnet hat. Er ist auf die Natur angewiesen, nicht umgekehrt. „Wenn uns das Wetter nicht hilft“, sagt er, „dann haben wir keine Chance.“

Und Leser weiß, wie das ist. Im vergangenen Jahr war er nämlich genau das: chancenlos. Dürre, Sturmschäden, Borkenkäfer – am Ende stand in der Bilanz des Forstamtes zum ersten Mal seit Langem ein Minus von 200 000 Euro.

In einem normalen Jahr schlagen sie 4800 Festmeter Holz ein. Am Ende kommt er auf Einnahmen zwischen 350 000 und 400 000 Euro. Ein Minus von über 200 000 Euro, das hat er noch nie erlebt. „Seit ich da bin, war es noch nie so schlecht.“

St. Georgen Nach Schülerprotesten: Gibt es jetzt eine Klima-Woche in der Bergstadt? Das könnte Sie auch interessieren

Das Problem war Folgendes: Über 100 Millionen Festmeter Holz sind im vergangenen Jahr in ganz Europa angefallen. So viel also, dass der Markt es nicht mehr verarbeiten konnte und die Preise in den Keller gingen. Und je länger das Holz liegt, desto schlechter wird es. Sturmholz zum Beispiel. Am Anfang ist es noch weiß, wird es dunkler, kann es nicht mehr von den Profilspanwerken verarbeitet werden. Dachstühle, Sichtschalen, verarbeitet wird dort nur, was keinen sichtbaren Schaden hat. Das Holz wird dann nur noch zu Verpackungsholz oder Palettenholz verarbeitet. „Das ist nicht das Produkt, das man gerne verkauft“, sagt Leser.

Und das Jahr begann bereits schlecht. Im Januar gab es den ersten Sturm. 1000 Festmeter hatten sich im St. Georgener Forst damals angesammelt. „Das wäre in einem normalen Jahr kaum aufgefallen“, sagt Leser. Aber als sie es dann aufarbeiten wollten, war der Markt bereits so voll, sie konnten es nicht mehr verkaufen. „Und dann ist die Trockenheit dazugekommen.“

Im Frühjahr vergangenen Jahres hat er dann das erste Mal mit dem Kämmerer gesprochen. Hat gesagt, dass er das, was er ein Jahr vorher geplant hatte, nicht umsetzen kann. „Die Kommune hätte auch sagen können, ich muss den Betrag abliefern“, sagt Leser. Hat sie aber nicht. Sie haben den Einschlag zurückgefahren. Über 2500 Festmeter weniger wurden produziert. Weniger produziert bedeutet auch weniger verkauft. Und das, was produziert wurde, konnte nicht abgeholt werden. Zum Teil haben sie Holz aus dem Oktober noch im März liegen gehabt. Normal wären vier Wochen. Durch die lange Liegezeit verringert sich auch die Qualität des Holzes, auch das drückt auf den Verkaufspreis. Dazu kommen mehr Kosten für die Aufarbeitung: 15 bis 20 Prozent höher als in einem normalen Jahr. Und am Ende stand dann das Minus.

Zehn Jahre ist Thomas Leser nun Revierleiter in St. Georgen. 570 Hektar Stadtwald hat er zu betreuen. Bis zum letzten Jahr hatte er dafür noch vier Waldarbeiter. Die wurden jetzt aus dem Stellenplan gestrichen. In Absprache mit Leser, versteht sich. Dennoch, er würde natürlich lieber mit eigenen Leuten arbeiten als mit externen Firmen. Leser ist 56 Jahre alt, sein Arbeitstag dauert in der Regel von 6.45 Uhr bis 16.30 Uhr. Das Gefühl, die vollständige Verantwortung für den Wald zu haben, das ist es, was ihn an diesem Job gefällt. Auch wenn das in Tagen wie diesen heißt: Kontrolle. Genauer: Borkenkäfer-Kontrolle. Und zwar jeden Tag.

„Wenn sie derzeit Holz machen und der Baum kratzt ein bisschen an der Rinde eines anderen Baum entlang, dann ist die Rinde ab.“ Und ist die Rinde ab, dann ist der Borkenkäfer drin. „Ein gesunder Baum wird nicht vom Borkenkäfer befallen“, sagt Leser. Darum gilt es, die kranken rauszufinden und abzuholzen.

Jeden Tag also macht er sich auf den Weg, geht in die Bestände, wo die Holz­ernte durchgeführt wurde oder wo schon einmal ein Befall da war. Er schaut sich an, ob der Baum Nadeln verliert, sich Verfärbungen abzeichnen, ob die Rinde abfällt oder die Krone sich merklich lichtet. Alles Zeichen für einen Käferbefall. Ein weiteres Anzeichen: Bohrmehl im Stammbereich. Findet er das, notiert er sich den Baum und schaut sich die anderen im Umfeld an. Dann wird gefällt. Im Umkreis von fünf bis zehn Metern. „Lieber einen gesunden Baum mitgenommen, als einen kranken stehengelassen“, sagt Leser. Die gefällten Bäume können – auch wenn sie vom Borkenkäfer befallen sind – dann ganz normal verkauft werden. Vorausgesetzt, sie werden innerhalb von zwei bis drei Wochen abgeholt. „Sonst wird es problematisch.“ Die Ultima Ratio – wenn gar nichts anderes mehr geht und er weiß, dass das Holz länger liegen wird, dann wird auch mal gespritzt. Aber nur dann, betont Leser.

Wenn sich Leser nun ein Wetter aussuchen könnte, dann das: „Ein leichter englischer Landregen über ein paar Tage hinweg.“ Oder auch: „Zweimal die Woche Regen und kein Sturm. Das wäre perfekt.“

Und wie sieht es dieses Jahr aus? „Nach dem was man hört, wird es eine Katastrophe“, sagt Leser. Im Kinzigtal, in Waldshut, überall werden ganze Hänge rot. Ein klares Zeichen für den Borkenkäfer. Vielleicht ist es die Höhenlage, vielleicht die Struktur des Waldes – fast alle Höhen und Durchmesser hat er im Bestand – genau weiß er es aber auch nicht. Im Nordschwarzwald sehe es bereits schlimmer aus in Sachen Borkenkäfer. Bisher, sagt er noch, „haben wir hier Glück“. Dann klopft er auf Holz. „Ich gehe mal davon aus, dass es eine schwarze Null wird“, sagt Leser. Und fügt dann hinzu: „Vorausgesetzt, es kommt nicht zu einer Trockenheit, in der wir acht bis zehn Wochen keinen Regen haben.“