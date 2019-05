Früher war alles besser. Auf alle Fälle waren früher die Maischerze kreativer als in diesem Jahr. Diesen Eindruck erweckte jedenfalls die journalistische morgendliche Patrouille am 1. Mai. Was werden sich die unbekannten Walpurgishexen wohl wieder haben einfallen lassen? Die Ernüchterung folgte schnell.

Auf dem Kreisel am Bärenplatz waren lediglich einige leere Aktenordner aufgestellt, die eher aussahen, als wären sie dort entsorgt worden, anstatt einen witzigen Beitrag darzustellen.

Diese leeren Aktenordner auf dem Kreisel am Bärenplatz sahen eher aus wie entsorgt. | Bild: Sprich, Roland

Immerhin hat sich auf dem Marktplatz ein magischer Stuhlkreis gebildet, die sich die Unbekannten samt Tisch eines dortigen Eiscafés entliehen haben.

Ein Stuhlkreis auf dem Marktplatz gehörte zu den aufwändigsten Maischerzen in diesem Jahr. | Bild: Sprich, Roland

Die Ortsteile waren etwas kreativer

In den Ortsteilen waren die Scherzbolde nicht viel kreativer. Bei einem Reifenhändler wurden lose Reifen neu drapiert, der Eingang zur Mehrzweckhalle mit einem Baustellenabsperrbake versperrt und ein Auto mit Klopapier verziert. Naja.

Früher waren die Scherze kreativer

Wie gerne erinnern wir uns an die Zeiten, als sich die Unbekannten die Mühe machten, Ruderboote vom Klosterweiher vors Rathaus zu schleppen. Oder die Obere Gerwigstraße in eine "Bodo-Graf-Allee" umzutaufen.

Solche Aktionen sorgten für Schmunzeln und zumindest stundenweise für Gesprächsstoff. Offensichtlich mangelt es den Walpurgishexen von heute an Kreativität. Immerhin, ein Gutes hatte das zurückhaltende scherzhafte Treiben. Es gab keine Sachbeschädigungen. Auch die bereits gepflanzten Frühlingsblumen in den städtischen Anlagen überstanden die Walpurgisnacht unbeschadet.