von Lea Spormann

Mittlerweile gibt es sehr viele Trimm-Dich-Pfade in vielen Städten, so auch in St. Georgen. Dieser heißt allerdings nicht Trimm-Dich-Pfad, sondern eigentlich Vitaparcours und befindet sich im Hochwald. Die Strecke ist insgesamt rund zwei Kilometer lang, bietet 15 Übungen und weist eine Steigung von 15 Metern auf.

Video: Halter, Maximilian

Als ich den Parcours startete, dachte ich, dass er doch sehr einfach ist, da die ersten Übungen aus sehr simplen Dehnungen bestanden.

Am Anfang wird erst einmal gedehnt. | Bild: Halter, Maximilian

Danach wurde es aber sehr armlastig und auch sehr anstrengend. Obwohl ich dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehe, fielen mir die Übungen wie Klimmzüge dann doch sehr schwer. Gleich vier Armübungen folgten aufeinander, was ich recht schnell in meinen Armen spürte.

An den Gymnastikringen wird der Bauch trainiert. | Bild: Halter, Maximilian

Was es an Übungen für die Arme zuviel gab, gab es für die Beine zu wenig. In diesem Punkt enttäusche mich der Parcours. Die Beine wurden gerade mal an zwei Stationen trainiert, bei denen die Übungen zudem auch noch sehr einfach waren.

Hocksprünge über die Holzplanken. | Bild: Halter, Maximilian

Der Bauch kam ebenfalls nur in zwei Übungen vor, wie beispielsweise bei den Planks auf Holzbänken. Gedehnt wurde sich auf dem Parcours jedoch gut und gründlich mit verschiedenen Übungen, die sich auch gut ergänzten.

Planks für den Bauch auf der Holzbank. | Bild: Halter, Maximilian

Die Laufstrecken zwischen den Stationen waren leider etwas kurz, sodass es sich meiner Meinung nach kaum lohnte, zwischen den einzelnen Übungen zu joggen.

Zwischen den Stationen soll gejoggt werden. Das lohnt sich aber aufgrund der geringen Abstände nicht immer. | Bild: Halter, Maximilian

Im Großen und Ganzen fand ich den Parcours in Ordnung.

Video: Halter, Maximilian

Die Strecke ist sehr schön, um dort entlang zu laufen, allerdings ist sie doch recht kurz und es wäre vielleicht schön, wenn es noch eine längere alternative Route gäbe. Außerdem fand ich es etwas schade, dass überwiegend die Arme trainiert wurden.

Ein paar Liegestützen, die den Armen nach vielen Armübungen noch den Rest geben. | Bild: Halter, Maximilian

Ich hätte mir ein paar mehr Bauch- und Beinübungen gewünscht, um den ganzen Körper ausgeglichen trainieren zu können. Ein weiteres Kontra ist, dass manche Schilder etwas schwer verständlich sind und ich nicht genau wusste, was bei der Übung von mir verlangt wird.

Manche Schilder sind auf den ersten Blick etwas missverständlich. | Bild: Halter, Maximilian

Dafür war die Leistungstabelle am Ende der Strecke sehr gut. Dort konnte man seinen Kalorienverbrauch ablesen und die Leistung anhand der Schnelligkeit beurteilen. Außerdem, so fand ich, war der Pfad sehr gut ausgeschildert.

Am Ende des St. Georgener Trimmdich-Pfads können die Besucher ihre Leistung und ihren Kalorienverbrauch ablesen. | Bild: Halter, Maximilian

Was mich dann doch sehr überraschte, war ein Multifunktionsgerät am Anfang beziehungsweise Ende der Strecke, das eigentlich gar nicht zum eigentlichen Pfad gehörte. Hier waren sieben weitere Übungen integriert, die mich fast mehr überzeugten als die anderen Stationen des Parcours. Darunter beispielsweise wieder Klimmzüge oder auch Rudern.

Ein Multifunktionsgerät, das insgesamt sieben Übungen zu bieten hat. | Bild: Halter, Maximilian