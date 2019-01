Was haben 150 Millionen Überraschungseier mit der Firma J.G. Weisser gemeinsam? Vor dieses Rätsel stellte Thorsten Rettich von der Geschäftsführung des Unternehmens die Gäste bei der Feier für Arbeitsjubilare, die für 50-, 40-, 25- und 20 –jährige Betriebszugehörigkeit geehrt wurden.

Rettich ließ die Gäste mit dem Schokoladeneierrätsel nicht lange im Unklaren. "Das entspricht dem Gewicht unserer im vergangenen Jahr ausgelieferten 138 Maschinen", lüftete er das Geheimnis und leitete damit den Bericht über das vergangene Geschäftsjahr ein. Der nicht einfache Markt, auf dem sich der Maschinenhersteller bewegt, und anspruchsvolle Aufgaben stellten das Unternehmen vor große Herausforderungen. Dennoch konnte der Umsatz bei knapp über 100 Millionen Euro gehalten werden.

Viel Kraft gekostet

Mit einer Neuausrichtung am Markt rüste man sich für weiterhin unruhige Zeiten. Diese Neuausrichtung und der Weg zu einer neuen Unternehmensphilosophie, um sich den veränderten Rahmenbedingungen anzupassen, hätten viel Kraft gekostet. Der Exportanteil sei mit über 60 Prozent auf hohem Niveau, aber leicht rückläufig. Hauptabsatzmärkte waren China, Italien, Mexiko, Polen, Türkei und Frankreich. Als erfreulich beschrieb Thorsten Rettich die Tatsache, dass mehr Umsätze in Deutschland generiert und trotz starkem Wettbewerb wieder mehr Neukunden gewonnen werden konnten.

All diese Herausforderungen habe die gesamte Belegschaft mitgetragen, wofür sich Rettich bei allen Mitarbeiter, insbesondere aber bei den Arbeitsjubilaren, ausdrücklich bedankte. Damit schlug er den Bogen zu den neun Mitarbeitern, die zwischen 20 und 50 Jahre im Unternehmen sind. Gemeinsam mit seinem Bruder und Mit-Geschäftsführer Robert hob Thorsten Rettich die beruflichen Werdegänge jedes einzelnen Mitarbeiters hervor und erwähnte auch, was in den jeweiligen Eintrittsjahren der Arbeitsjubilare weltpolitisch interessant war.

Landkreis schafft Rahmenbedingungen

Für Landrat Sven Hinterseh sind florierende Unternehmen trotz der wirtschaftlich guten Konjunktur keine Selbstläufer. "Es braucht einerseits motivierte Mitarbeiter, aber auch eine Unternehmensführung, die weiß, in welche Richtung man steuern muss." Um, wie J.G. Weisser, in der globalisierten Welt zuhause sein zu können, müsse man auf ständige Veränderungen reagieren. Der Landkreis könne hier nur Rahmenbedingungen schaffen, wie Hinterseh anhand des Beispiels Breitbandversorgung verdeutlichte.

Bürgermeister-Stellvertreter Hansjörg Staiger zeigte sich im Namen der Verwaltung und der Bürger "stolz, einen Weltmarktführer wie J.G. Weisser in unserer Stadt zu haben". Ihm und der Verwaltung sei bewusst, dass die weichen Standortfaktoren einer Stadt immer wichtiger werden, um Unternehmen darin zu unterstützen, Fachkräfte zu bekommen. "Ein gutes Gehalt reicht längst nicht mehr aus." Die Infrastruktur müsse stimmen und die Stadt St. Georgen stelle sich den Aufgaben.

Viel Erfahrungswissen

IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez sagte, zwar werde man heute über die Medien und soziale Netzwerke mit so vielen Informationen gefüttert wie noch nie. "Trotzdem wissen wir nicht, was die Zukunft bringt." Mitarbeiter wie die Geehrten brächten viel Erfahrungswissen mit, der weit über das Fachwissen hinaus gehe.

Thomas Albiez ging auf das Spannungsverhältnis zwischen Individualismus der jungen Generation und der von der Gesellschaft benötigten Gemeinschaft ein, die wichtig sei, um Ziele zu erreichen.