Die Feuerwehr der Bergstadt ist derzeit auf der Suche nach einem neuen Fahrzeug mit Drehleiter. Deshalb hat der Ulmer Hersteller Magirus zwei aktuelle Modelle unter anderem nach St. Georgen bringen lassen, damit die Wehrleute einen halben Tag lang in der Praxis ausprobieren können, wie sich die Fahrzeuge bedienen lassen und ob die roten Autos für den Einsatz geeignet sind.

Sicher bis auf den Boden: Durch die Gelenke wird die Drehleiter flexibler. | Bild: Kevin Rodgers

So wurde unter anderem an der Einmündung der Wiesenstraße in die Weidenbächlestraße die Drehleiter ausgefahren. Nach Auskunft von Kommandant Christoph Kleiner soll das Fahrzeug zusammen mit einigen anderen Fahrzeugen, die für andere Gemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis vorgesehen sind, angeschafft werden. Das derzeitige Fahrzeug im Fuhrpark in der Spittelbergstraße ist mittlerweile etwa 20 Jahre alt und sollte deshalb in nächster Zeit ersetzt werden.