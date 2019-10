Normalerweise läuft die Berichterstattung des St. Georgener Feuerwehrkommandanten im Gemeinderat ruhig und sachlich ab. Doch in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates am Mittwochabend, als Christoph Kleiner mitten in seinen Ausführungen steckte, ertönte plötzlich das schrille Signal für einen Einsatz an seinem Gürtel. Es sollte der 101. Einsatz des Jahres werden, der Alarm einer Brandmeldeanlage in einem Hotel – nur durch Duschdämpfe ausgelöst.

Weniger Einsätze: Während Kleiner weiter über die Situation der St. Georgener Feuerwehr berichtete, eilten seine Kameraden, die im Zuschauerraum saßen, zum Einsatz. Eigentlich, so erzählte der Kommandant, war das Jahr bisher eher ruhig verlaufen. Die Zahl der Einsätze – im Vorjahr waren es zu diesem Zeitpunkt 115 – ist leicht zurückgegangen. Unter anderem deshalb, weil weniger Versorgungsfahrten mit Trinkwasser gefahren werden mussten. Es war 2019 nicht ganz so trocken wie im Vorjahr. Am häufigsten ausgerückt ist die Wehr zu Personenrettungen. Ein Trend, der sich seit Jahren zeigt. Zur Brandbekämpfung ist die Wehr 15-mal im Einsatz gewesen. Darunter der Großbrand eines Hofs zu Beginn des Jahres.

St. Georgen Probe der Feuerwehr: Schaulustige sind hier gerne gesehen Das könnte Sie auch interessieren