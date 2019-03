Mit 168 Einsätzen hat die Gesamtfeuerwehr St. Georgen im vergangenen Jahr die bisher höchste Einsatzzahl aller Zeiten verbucht. Damit wurde das Ergebnis von 148 Einsätzen aus dem Jahr 2017 noch getoppt. Gründe für die steigenden Einsatzzahlen sind vor allem Wetterereignisse. Allein 26 so genannte Wasserversorgungsfahrten musste die Feuerwehr im vergangenen Jahr machen, um abgelegene landwirtschaftliche Anwesen aufgrund der Trockenheit im Sommer mit Trinkwasser zu versorgen. Wie Vizekommandant Florian Jäckle bei der Hauptversammlung in seinem Bericht für die Stadtabteilung erläuterte, wurden die Anwesen dabei mit 96 000 Liter Trinkwasser versorgt. Auch Einsätze aufgrund von Unwetterereignissen ließen die Einsatzzahlen nach oben schnellen.

Um für die Vielzahl an Einsätzen kompetent Hilfe leisten zu können, investierten die Aktiven über alle Abteilungen hinweg zahlreiche Stunden in Aus- und Weiterbildung. Kreisbrandmeister Florian Vetter attestierte der Bergstadtwehr eine hohe Schlagkraft. Die Bürger könnten beruhigt sein, dass eine hohe Zahl an Einsatzkräften rund um die Uhr bereit sei. Vetter betrachtete die Wettersituation kreisweit kritisch. Er gehe nicht davon aus, dass sich die Wettersituation bessere.

Neben der Bewältigung von Einsätzen und der Aus- und Weiterbildung war das vergangene Jahr für die Feuerwehr St. Georgen auch geprägt von anstehenden oder laufenden Ersatzbeschaffungen. Gesamtkommandant Christoph Kleiner informierte über das vor kurzem eingetroffene neue Hilfeleistungsfahrzeug HLF 20. Einen Schritt weiter sei man bei der Ersatzbeschaffung für das 20 Jahre alte Drehleiterfahrzeug, das im Rahmen einer Sammelbeschaffung von fünf Drehleitern für den Schwarzwald-Baar-Kreis voraussichtlich 2020 beschafft wird.

Bürgermeister-Stellvertreter Joachim Kleiner sprach den Dank im Namen der Bevölkerung und des Gemeinderates aus. Die Feuerwehr sei ein unverzichtbarer Bestandteil des Rettungswesens. "Für den Gemeinderat hat die Feuerwehr hohe Priorität", betonte er. Deshalb stehe im städtischen Haushalt viel Geld für Ersatzbeschaffungen bereit. Allein für die Drehleiter würden 720 000 Euro bereit gestellt werden. Zusätzliche 150 000 Euro stünden für den neuen Gerätewagen Logistik der Feuerwehrabteilung Peterzell parat.

Kreisverbandsvorsitzender Reinhold Engesser sagte, das Engagement der Einsatzkräfte sei notwendig, um das Leistungsniveau zu halten. Als Beispiel für die Leidenschaft, die in den Einsatzkräften für die Feuerwehr brennt, wurde Andreas Kumbartzki für seine 25-jährige ehrenamtliche Tätigkeit als Gerätewart mit der Ehrenmedaille in Silber des Landesfeuerwehrverbandes Baden-Württemberg ausgezeichnet.

Der Leiter des Polizeireviers, Udo Littwin, rückte das Problem um Anfeindungen gegen Rettungskräfte und die häufig fehlende Rettungsgasse in den Fokus seines Grußwortes. "In solchen Zeiten bin ich froh, dass wir in St. Georgen noch Ruhe haben."