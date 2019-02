Mit 20 Einsätzen hatte die Feuerwehrabteilung Peterzell-Stockburg im vergangenen Jahr die zweithöchste Einsatzzahl nach der Stadtwehr. Damit ist die Feuerwehrabteilung eine wichtige Stütze im Gesamtgefüge der St. Georgener Feuerwehr, wie Kommandant Christoph Kleiner bei der Abteilungsversammlung betonte. Der vor einigen Jahren erfolgte Zusammenschluss der beiden Ortsteilwehren von Peterzell und Stockburg sei gut verlaufen.

Dass die Bereitschaft der Einsatzkräfte, 365 Tage im Jahr rund um die Uhr bereit zu stehen, um Menschen in Notsituationen zu helfen, nicht mehr selbstverständlich ist, sagte Abteilungskommandant Markus Weißer in seinem Bericht. Es werde nicht einfacher, Beruf, Familienleben und Engagement in der Feuerwehr unter einen Hut zu bringen. Umso stolzer ist er auf seine Truppe aus 31 Aktiven, davon drei Frauen, die trotz privater Verpflichtungen ihre Feuerwehrarbeit nicht vernachlässigen.

Auch die beiden Ortsvorsteher, Klaus Lauble für Peterzell und Ernst Laufer für Stockburg, drückten in ihren Grußworten den Dank auch im Namen der Bevölkerung aus. Schriftführer Manuel Dannecker gliederte die Einsätze auf. Demnach rückte die Teilortswehr im vergangenen Jahr zu elf Brand- und fünf technischen Hilfeeinsätzen aus. Darüber hinaus hielten die Einsatzkräfte bei Veranstaltungen Brandwache.

Kassenprüfer Thomas Schandelmeier bescheinigte dem Kassierer Steffen Fichter eine einwandfreie Kassenführung. "Nur Schläuche aufrollen ist noch langweiliger als diese Kasse zu prüfen." Die 16 Jugendlichen der Jugendabteilung haben unter anderem eine eigene Probe gestaltet und die Peterzeller mit einem Frühlings- und einem Herbstkaffee verwöhnt.

Bei den Wahlen wurde Manuel Dannecker als Schriftführer bestätigt. Als Stellvertreterin wurde Elisabeth Fichter gewählt. Die Kassenprüfer Thomas Schandelmeier und Patrick Laufer wurden bestätigt. Martin Gmeiner und Manuel Nock wurden zum Feuerwehrmann befördert. Elisabeth Fichter wurde zur Hauptfeuerwehrfrau befördert. Seit 25 Jahren Mitglied ist Abteilungskommandant Markus Weißer.