Die Hauptversammlung der Gesamtwehr St. Georgen am Freitagabend in der Stadthalle ist abgesagt. Man folge, so Markus Esterle, Leiter der Bürgerdienste, einer Empfehlung des Innenministeriums. Ein konkreter Anlass, also beispielsweise der Verdacht auf eine Infektion mit dem Corona-Virus, sei nicht der Grund der Absage.

Das Innenministerium rät, so Markus Esterle, Hauptversammlungen von Feuerwehren nach Möglichkeit nicht stattfinden zu lassen. Es gehe um den Schutz der Einsatzkräfte, so der Leiter der Bürgerdienste. Dieses Vorgehen sei mit dem Feuerwehr-Kommandanten Christoph Kleiner und Bürgermeister Michael Rieger abgestimmt.

Einen Ersatztermin für die Versammlung gebe es derzeit nicht. „Sie ist auf unbestimmte Zeit abgesagt“, so Markus Esterle.