Glaube geht nicht auf Knopfdruck: 14 Konfirmanden der Lorenzgemeinde haben am Sonntag ihre Konfirmation in der Lorenzkirche gefeiert. In ihrer Predigt wies Pfarrerin Susanne Fritsch darauf hin, dass der christliche Glaube nicht auf Knopfdruck entstehe, sondern dass der Glaube von innen heraus entstehe und auch das Umfeld seinen Teil dazu beitrage. Auf dem Bild die sind die Konfirmierten von links Amelie Stockburger, Katharina Schmidt, Lea Hundhausen, Yara Lajel, Lena Sprich, Sabine Fleig, Phileas Schwarz, Johanna Bublies, Reja Weißer, Justin Kieninger, Benjamin Müller, Julia Kühne, Jork Keiler und Leonluca Canobbio zu sehen.

