Der Gesangverein „Kirnachklänge“ Oberkirnach hat das zweite Fest auf der Kammererhöhe eröffnet. Für den Vorsitzenden Bernd Henninger stellt sich so um die Mittagszeit des Samstags die Frage, welche Wander- oder Fahrradgruppe wird die erste sein, die einen Besuch noch vor der offiziellen Festeröffnung vornimmt. „Es sind fast immer dieselben Leute und wir wären enttäuscht, würde das nicht so sein“, freut sich Henninger. Der Personenkreis, der um diese Zeit kommt, weiß ganz genau, dass sie nicht bis zum offiziellen Bieranstich warten müssen, bis sie bereitwillig den Service in Anspruch nehmen können.

Wieder ein Erfolg: Das Festzelt auf der Kammererhöhe ist zum Fest des Gesangvereins wieder gut gefüllt. Schon am Wochenende zuvor herrschte bei der Feuerwehr Hochbetrieb. Bilder: Werner Müller | Bild: Werner Mueller

Zu Beginn lief das Fest etwas verhalten an. Allerdings änderte sich das mit zunehmender Dauer. Das bekam dann vor allem die Mannschaft im hinteren Küchenbereich zu spüren. Mit dem guten Wetter, das zur Freude der Veranstalter mit sommerlichen Temperaturen aufwartete, kamen die Gäste. Viele haben vor dem Zelt Platz genommen, um die Sonne und gute Schwarzwaldluft genießen zu können. Wer möchte, kann sich noch Lose für die reichhaltige Tombola besorgen. Hier locken ansprechende Gewinne.

Als Meister an den Zwiebeln erweist sich Herbert Storz. Im Hintergrund ist Ehefrau Erika beschäftigt. | Bild: Werner Mueller

Wenn Bernd Henninger im Gespräch mit dieser Zeitung sagt: „Ich finde es einfach schön, wenn es Leute gibt, die am Fest aushelfen“, zeigt er sich auch gegenüber den Besuchern dankbar. „Ohne sie ginge nichts“, ist er sich sicher. Er denkt auch an die Kameraden der Feuerwehr, welche bereits eine Woche zuvor den Festreigen eröffneten und nun an ihren angestammten Orten wieder Dienst tun. „Wir haben Helfer im Bekanntenkreis, welche nicht im Verein singen, doch dabei sind, wenn wir Hilfe benötigen.“ Für eine Überraschung sorgte eine Sängerin aus Schonach. Sie fragte an, ob eine männliche Servicekraft beim Bedienen mithelfen kann. Ihr Freund, Frank Dahmer, sei schon oftmals in Bayern bei Zeltfesten als Ober dabei gewesen. Und so kams, Dahmer trat in krachlederner Hose und mit kariertem Hemd an und hob das mit schweren Getränken und Speisen gefüllte Tablett auf die Schulter und marschierte los bis in die hintersten Winkel des Festzeltes, natürlich auch im Außenbereich.

Für Frank Dahmer ist es ein gewohnter Umgang, mit schwer beladenen Tabletts die Festgäste zu versorgen. | Bild: Werner Mueller

Das Schaschlik ist seit Jahrzehnten der Renner im Speisenangebot. So weiß Henninger, dass „viele Gäste nur deswegen auf die Kammererhöhe zum Fest kommen.“ Heuer steht Ludwig Bendowski erstmals an der Schaschlikpfanne und ist verantwortlich für die Qualität. An anderer Stelle sind die aus Schonach stammenden Sänger Herbert und Erika Storz ebenfalls in Aufgaben eingebunden, Herbert Storz scheidet ohne zu weinen die Zwiebeln, Ehefrau Erika kümmert sich um das Einwickeln des Bestecks in eine Papierserviette. Wenn die Servicekräfte viele, bis auf den letzten Platz gefüllte Tabletts wegtragen, kommt andererseits auch viel Geschirr zurück. Dann kommt der Moment für das Ehepaar Michael und Edeltraud Stäb. Michael spült das Geschirr vor und schiebt es in die Geschirrspülmaschine, Ehefrau Edeltraud schnappt sich das Tuch zum Abtrocknen des gereinigten Geschirrs. So sorgen beide für hygienisch sauberes Geschirr und Besteck, welches im Küchenbereich bereits erwartet wird.

Für sauber gespültes und trockenes Geschirr sind Michael und Edeltraud Stäb zuständig. Bild: Werner Müller | Bild: Werner Mueller