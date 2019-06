Im Zeitraum von Mittwochabend bis Freitagmorgen wurde eine Fensterscheibe im Eingangsbereich des Lebensmittelmarktes Lidl in der Industriestraße beschädigt. Der Schaden beläuft sich laut einer Mitteilung der Polizei auf mehrere tausend Euro. Wer den Schaden verursachte, ist bislang noch unklar. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, kann sich mit seinen Hinweisen an das Polizeirevier in St. Georgen unter der Nummer 07724/949 500 wenden.

