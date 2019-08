Das Insolvenzverfahren der Firma A. Maier ist nun offiziell eröffnet. Aus der Schieflage des Unternehmens ergeben sich auch weitreichende Konsequenzen. 50 Mitarbeiter sollen zeitnah entlassen werden. Auch planen die, die an dem Verfahren beteiligt sind, die Schließung des Werks in der St. Georgener Stadtmitte.

„Momentan steht noch nicht fest, welche Mitarbeiter das Unternehmen verlassen müssen“, sagt Cornelius Nickert von der gleichnamigen Kanzlei, die mit dem Insolvenzverfahren betraut ist. Hierzu müsse man zunächst Gespräche mit der Arbeitnehmervertretung führen. A. Maier beschäftigt derzeit noch rund 200 Mitarbeiter. Durch die offizielle Eröffnung des Insolvenzverfahrens muss A. Maier die Löhne für die Mitarbeiter nun auch wieder selbst bezahlen. Das gelinge auch, wie Cornelius Nickert auf Nachfrage bestätigt. Man habe hierfür einen Plan erarbeitet.

Die Wirtschaftlichkeit des Betriebs soll auch dadurch erhöht werden, dass das Werk 1 in der Stadtmitte geschlossen wird. „Die Schließung des Werks ist geplant, wir brauchen aber auch die Zustimmung der Arbeitnehmervertretung“, sagt Cornelius Nickert. Das Vorhaben zum Umzug nach Peterzell ist demnach schon konkret, soll stufenweise bis Ende 2020 vollzogen werden, ist aber eben noch nicht zu 100 Prozent sicher.

Das Familienunternehmen, das vor allem in der Automobilbranche tätig ist, steckt in der Krise und kämpft mit einem Nachfragerückgang von rund 25 Prozent. Zur Konsolidierung hat die Geschäftsführung das sogenannte Schutzschirmverfahren, das über die Insolvenzordnung geregelt ist, angestrebt. „Das Schutzschirmverfahren war auf jeden Fall der richtige Weg“, so Nickert. Der mittlerweile ehemalige Geschäftsführer Torsten Mann habe nach dem dramatischen Einbruch der Aufträge sehr gut gehandelt und die Insolvenz nicht hinauszögern wollen. Die Verantwortung hat er mittlerweile an den neuen Geschäftsführer Thomas Ostkamp übergeben. In der Suche war auch die Kanzlei Nickert involviert. „Wir haben gemeinsam einen neuen Geschäftsführer gesucht“, sagt der Rechtsanwalt. Man habe mit Thomas Ostkamp einen sehr erfahrenen Interimsmanager aus dem Netzwerk der Kanzlei gefunden, der bereits Erfahrung mit ähnlichen Situationen gemacht hat. Die Besetzung des Postens wäre ansonsten, in der jetzigen Lage, schwierig geworden.

Derzeit läuft die Suche nach einem geeigneten Investor für A. Maier, der die Geschäfte mit optimiertem Konzept weiterführen will. Die Gespräche seien zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht konkret. Intensiviert werden die Verhandlungen erst zum Ende der kommenden Woche.