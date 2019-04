St. Georgen (spr) Im Februar vergangenen Jahres berichtete der SÜDKURIER über den verzweifelten Versuch einer St. Georgener Familie, einen Kinderarzt für ihren fünf Jahre alten Sohn zu finden. Erst nach achtmonatiger Suche hat die Familie endlich einen Kinderarzt gefunden. Nächste Woche wird der Fall auch im Fernsehen thematisiert.

Suche in weitem Umfeld

Im Februar 2018 wandte sich Teomann Braun in seiner Verzweiflung an den SÜDKURIER. Der fünfjährige Sohn seines Bruders, der mit seiner Familie aus der Türkei in den Schwarzwald zog, bekam eine starke Erkältung. Da er wusste, dass der einzige ortsansässige Kinderarzt seine Praxis aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben hatte, suchte er von vorneherein im weiteren Umfeld im Raum Villingen-Schwenningen und Rottweil.

"Wir haben ein halbes Dutzend Kinderärzte in Villingen-Schwenningen und Rottweil angerufen. Überall teilte man mit Bedauern mit, dass die Praxen außer Neugeborenen keine weiteren Patienten mehr annehmen können", schilderte der Onkel des damals Fünfjährigen im Gespräch. Selbst ein Allgemeinmediziner lehnte die Behandlung damals ab. In der größten Not musste die Familie mit dem Buben damals in das Schwarzwald-Baar-Klinikum.

Am Mittwoch im Fernsehen

Seine Geschichte erzählt Teomann Braun am kommenden Mittwoch um 22 Uhr im SWR-Fernsehen. Im Bürgergespräch "Mal ehrlich, haben wir einen Ärztemangel" wird Teomann Braun im Studio im Gespräch mit Moderator Florian Weber und mit Vertretern aus der Politik und aus dem Gesundheitswesen die Situation und die Ängste der Familie damals schildern.

Immerhin eine gute Nachricht gibt es: Nach sechsmonatiger Suche hat die Familie endlich einen Kinderarzt für den mittlerweile sechsjährige Ege gefunden.