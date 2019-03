von Cornelia Putschbach

Im Jahr eins nach der Gründung der Spielgemeinschaft zwischen dem FC Viktoria Peterzell und dem FV/DJK zieht der Vorstand bei der Hauptversammlung des Fußballclubs Peterzell eine positive Bilanz der vergangenen Monate.

St. Georgen FC Peterzell und FV/DJK besiegeln Spielgemeinschaft Das könnte Sie auch interessieren

Im vergangenen Jahr sorgte die beabsichtigte Gründung der Spielgemeinschaft für etliche Diskussionen. Zunächst nur für den Jugendbereich geplant, wurden dann auch die Männermannschaften der Vereine zusammengelegt. Die rund 50 aktiven Spieler treten in drei Mannschaften zum Spielbetrieb an. Die erste Mannschaft muss sich nach dem unglücklichen Abstieg im Vorjahr jetzt in der Kreisliga B Staffel 1 beweisen und spielt dort ganz vorne mit. Die zweite Mannschaft der Spielgemeinschaft führt die Tabelle in der Kreisliga C Staffel 1 an. Nur die dritte Mannschaft tut sich schwer. "Unsere Zusammenarbeit war konstruktiv und respektvoll. Befürchtungen aufgrund früherer Rivalitäten haben sich nicht bestätigt. Die Kameradschaft ist wirklich gut", berichtet der Vorsitzende des Spielausschusses, Piero Cosco. Dem schließt sich der Vorsitzende des FC Viktoria, Klaus Sigrist, in vollem Umfang an und sagt: "Ich bin absolut davon überzeugt, dass die Gründung der Spielgemeinschaft der richtige Weg war auf die rückläufigen Tendenzen im Vereinssport zu reagieren." Auf Nachfrage des SÜDKURIER betont Klaus Sigrist im Anschluss an die Hauptversammlung aber auch: "Insgesamt wollen wir auf jeden Fall ein eigenständiger Verein bleiben. Jeder der Vereine hat einen eigenständigen Unterbau. Das ist gut und wichtig. Die sportliche Zusammenarbeit macht Sinn, aber mehr ist im Moment absolut kein Thema."

Regionalsport Schwarzwald Kreisliga B1: Trio Infernale dominiert die Liga Das könnte Sie auch interessieren

Andere Themen hat der Verein derweil einige. So kündigte Klaus Sigrist an, man werde im kommenden Jahr über eine Beitragserhöhung im Bereich der aktiven Mitglieder nachdenken müssen. Deren aktuell bezahlte Beiträge decken nicht einmal die Hälfte der rund 25 000 Euro jährlichen Kosten für den Sport- und Spielbetrieb der aktiven Herren- und Damenmannschaft, der großen Jugendabteilung und der weiteren Sportgruppen. Außerdem möchte man weitere für weitere Einnahmen Sponsoren für die Bandenwerbung gewinnen. Vom umfangreichen Zahlenwerk des 461 Mitglieder zählenden Vereins berichtete Kassierer Herbert Seifermann. Aus seinem Bericht wurde deutlich, wie dringend der Verein auf Einnahmen aus Aktionen und Veranstaltungen wie unter anderen den Teilnahmen am Stadtfest und am Winterzauber, dem Vatertagshock und der Schrottsammlung angewiesen ist.

Die Ergebnisse der bei der Hauptversammlung anstehenden Wahlen sprechen für Kontinuität in der Vereinsarbeit. Vorsitzender bleibt Klaus Sigrist. Er deutete allerdings an, man müsse über eine Änderung der Aufgabenverteilung im Vorstand nachdenken, um die vielen Aufgaben besser zu verteilen. Kassierer ist weiter der langjährig erfahrene Herbert Seifermann. Vorsitzender des Spielausschusses bleibt Piero Cosco.