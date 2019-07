von Rolf Hohl

Es ist sicherlich der imposanteste Bau, an dem derzeit in der Bergstadt gearbeitet wird. Für rund fünf Millionen Euro baut die EGT-Gruppe an der Bahnhofstraße ein neues Firmengebäude. Eindrücklich ist es hingegen weniger wegen seiner äußeren Dimensionen, sondern wegen der verbauten Technik, die neue Maßstäbe in den Bereichen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit setzen soll.

Bei einer Führung im Rahmen der Aktion „SK öffnet Türen“ haben elf SÜDKURIER-Leser interessante Einblicke in das Innenleben des futuristischen Baus erhalten.

Die selbsttragende Stahltreppe wird später beleuchtet und auch von der Straße aus noch zu erkennen sein: Beim exklusiven Rundgang im Rahmen der SÜDKURIER-Aktion SK öffnet Türen konnten elf Leser einen Blick in den EGT-Neubau werfen. Bilder: Rolf Hohl | Bild: Rolf Hohl

Das fängt schon in der Erde in einer Tiefe von 18 Metern an: So weit reichen die 45 Betonpfeiler, auf denen das Gebäude steht. Diese haben aber neben der Statik auch noch weitere Aufgaben, wie der technische Geschäftsführer der EGT, Erik Hugel, erklärt.

Leitungen, die daran verbaut wurden, sind in der Lage, Wärme in den Boden zu speichern, oder bei Kälte wieder nach oben in die Räume zu transportieren. „Zusammen mit der Photovoltaik-Anlage auf dem Dach sollten wir so zu einer ausgeglichenen Energiebilanz kommen“, sagt Hugel.

Das Herzstück der Gebäudetechnik findet sich um Untergeschoss: Von hier werden Heizung, Licht und Lüftung reguliert. | Bild: Rolf Hohl

Während im Untergeschoss, wo die Gebäudesteuerung zusammenläuft, noch Beton vorherrscht, wird im Erdgeschoss der Nachhaltigkeitsgedanke schon deutlicher. Die nach außen verlaufenden Räume sind mit viel Holz verkleidet und werden künftig durch LED-Lampen mit Licht gefüllt werden.

Region Wir haben vom Schwarzwald bis zum Bodensee gesucht… keine Spur von dieser Seite Das könnte Sie auch interessieren

„Diese werden ihre Farbtemperatur dann den Lichtverhältnissen draußen anpassen“, schildert Hugel. „Der Hersteller hat uns damit eine Leistungssteigerung bei den Mitarbeitern um 20 Prozent versprochen. Wenn sich das bewahrheitet, kaufen wir die ganze Palette“, fügt er scherzhaft hinzu.

Das charakteristische Rondell mit Holzverkleidung, wie es sich in der Mitte der Etagen nach oben fortsetzt. | Bild: Rolf Hohl

Doch wie glaubwürdig können Bekenntnisse zur Nachhaltigkeit sein, wenn vor dem energieeffizienten Gebäude große SUVs von EGT stehen, wollte Leser Axel Maier aus Königsfeld wissen.

Schon im Oktober, versprach Erik Hugel, kämen neue Hybrid-Fahrzeuge, da sehe die Umweltbilanz dann auch wieder besser aus. „Zudem haben wir schon viele Elektrofahrzeuge im Fuhrpark, aber für längere Fahrten nach Stuttgart reichen diese noch nicht.“

Ein künftiger Büroraum in der ersten Etage: Hier sollen später moderne LED-Leuchten für angenehmes Licht sorgen. | Bild: Rolf Hohl

Über eine massive, selbsttragende Stahltreppe geht es schließlich in die oberen Etagen, wo weitere holzverkleidete Konferenzräume und Büros gebaut werden. Die Treppe wird später ebenfalls mit LED-Lampen beleuchtet werden und so durch die gläserne Fassade selbst von der Straße aus zu sehen sein.

Bei einem Rundumblick aus dem obersten Stockwerk schließt Hugel dann die Führung ab. Dieser Raum soll künftig für Konferenzen und Versammlungen aller Art mietbar sein: „Wir haben sogar schon eine Anfrage für eine kirchliche Trauung hier oben.“

Blick durch die Fenster der obersten Etage mit seinem speziellen Bodenbelag aus schwarzem Kies. | Bild: Rolf Hohl

Auch für Leserin Sabine Fischer hat sich der Rundgang gelohnt: „Ich arbeite gegenüber von dem Neubau und habe beobachten können, wie plötzlich alles ganz schnell ging und das Gebäude in die Höhe wuchs“, sagt sie. Jetzt einmal Einblicke in das hochtechnisierte und optisch ansprechende Innenleben bekommen zu haben, sei sehr interessant gewesen.

Läuft jetzt alles nach Plan, soll das Gebäude schon im Oktober fertiggestellt sein. Dann, so sagt Hugel, gibt es vielleicht ein kleines Fest, zu dem alle St. Georgener den Neubau in Augenschein nehmen können.