Behutsam, einem Ritual gleichend betätigt Andreas Laux den kleinen Hebel und die Plattennadel senkt sich langsam auf die sich drehende schwarze Scheibe. Und schon erklingt aus den kinderhohen Lautsprecherboxen Musik in glasklarer Qualität, die für die Ohren der Zuhörer eine wahre Wohltat sind. Und die auf einmal in längst vergangenen Zeiten schwelgen. 20 SÜDKURIER-Leser hatten die Gelegenheit, in die Produktion der Firma Alfred Fehrenbacher GmbH zu schauen, wo noch heute Plattenspieler der Marke Dual produziert werden.

Inhaber und Geschäftsführer Andreas Laux führt den Gewinnern der Aktion SÜDKURIER öffnet Türen die Klangqualität der Dual-Plattenspieler vor. | Bild: Sprich, Roland

„Als stünde der Musiker direkt vor Ihnen“

Andreas Laux, seit Oktober 2018 Inhaber und Geschäftsführer der Fehrenbacher GmbH, führte den Gewinnern der Leseraktion höchstpersönlich den Klang der Plattenspielergeräte vor. „Unser Anspruch ist es, den bestmöglichen Klang zu bieten, sodass der Eindruck entsteht, als stünde der Musiker direkt vor Ihnen“, beschrieb Laux den Ansporn, den er und seine Mitarbeiter Tag für Tag haben.

Video: Sprich, Roland

Produktion seit 1993 auf den Original-Fertigungsstraßen

Fertigungsleiter Siegfried Blum führte die Gäste durch die Produktionsräume, wo die Geräte seit 1993 auf den Original-Fertigungsstraßen und ausschließlich in Handarbeit produziert werden.

Video: Sprich, Roland

Grundtechnik seit rund 50 Jahren unverändert

„Was hat sich in den vergangenen Jahrzehnten eigentlich an einem Plattenspieler verändert?“, wollte einer der Teilnehmer wissen, der früher selbst im Vertrieb der Firma Dual gearbeitet hat. „Im Grunde nicht viel“, sagte Blum. Die Grundtechnik ist dieselbe wie vor 50 und mehr Jahren. Der Riemenantrieb, der den Plattenteller antreibt, ist geblieben. Und selbst im digitalen Zeitalter wird der Ton aus den Rillen der Vinylplatte mittels mechanischem Abtastsystem mit Nadel und Diamantspitze in Signale umgewandelt. Die Optik hat sich dem Zeitgeist angepasst, die Geräte erscheinen moderner.

Die fertig montierten Baugruppen warten auf ihre Endmontage. | Bild: Sprich, Roland

Schnell beim Fachsimpeln

Unter den aufmerksamen Teilnehmern, die mit dem Fertigungsleitern schnell ins Fachsimpeln kamen, war auch Eugen Hör. „Ich hab nach meiner Lehre bei Dual begonnen zu arbeiten und war von 1971 bis zum Konkurs 1981 bei Dual im Kundendienst“, erzählt Hör. Der nach wie vor großen Gefallen an dem Medium Plattenspieler hat und ebenso wie die übrigen Teilnehmer der exklusiven Führung den Blick in die Plattenspielerproduktion sehr genoss.