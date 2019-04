von von Maximilian Halter

Bei einem Stechen mögen wohl die meisten an Kartenspiele oder an eine Punktgleichheit denken, bei Spitzen an den Friseur oder die Werbung vieler Shampoos, die bis in eben jene wirken sollen. Manch ein anderer – mich eingeschlossen – mag bei diesen Begriffen mit Spannung auf den Saisonkalender achten und weniger an Karten oder Haare, sondern vielmehr an Spargel denken.

Der Spargel ist wieder da

Denn der ist wieder da, wie auch das Schild von Obstbauer Haller freudig verkündet. Die beliebten weißen Stangen ploppen jetzt wieder aus der Erde und warten nur darauf, gesammelt, gekauft und verzehrt zu werden. Ob grün oder weiß – Spargel sollte von April bis Juni in jedem Haushalt auf dem Teller landen.

Vielfältige Rezepte

Schließlich ist er so vielseitig, zum Beispiel als Suppe, mit Kartoffeln und Sauce Hollandaise oder als Kombination im Spargel-Mandel-Eis mit einem Quarkstrudel vom Spargel. Zugegeben, letzteres gehört nicht zu den Klassikern unter den Spargelrezepten und ist eine eher – dezent formuliert – extravagante Zubereitung. Doch sie zeigt, wie groß der Freundeskreis des weißen Stängels ist und wie vielfältig er genutzt werden kann.

Aphrodisierende Wirkung?

Menschen, die sich nicht für den Geschmack begeistern können, seien die vielen Vorzüge des Spargels nahegelegt. So soll Spargel gut fürs Herz und für die Nerven sein – genau die richtige Beilage für Kantinenessen also, um gestresste Mitarbeiter zu pflegen. Auch aphrodisierend soll das Gewächs wirken – wobei die Mengen, die dafür wahrscheinlich verzehrt werden müssten, jegliche Lust sofort wieder verderben würden.

Mit Spargelsilvester endet der Genuss

Trotzdem sollte man nun zulangen, denn spätestens ab Ende Juni verschwindet der Spargel wieder von den Wochenmärkten und den Tellern. Ab dem 24. Juni ist die Erntezeit traditionell vorbei – auch bekannt als das Spargelsilvester. Dann dauert es wieder bis zum April des nächsten Jahres, bis der Spargel für das nächste Genussfeuerwerk sorgen kann.